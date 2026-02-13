کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

ویب ڈیسک February 13, 2026
بالی ووڈ کے بیبو کرینہ کپور کی بیبی بمپ کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہیں جس کے بعد قیاس آرائیاں کی جارہی ہیں کہ اداکارہ تیسری بار حمل سے ہیں۔ 

اداکارہ کرینہ کپور خان ایک بار پھرسوشل میڈیا پر خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں اور اس بار وہ اپنی نئی تصاویر کی وجہ سے زیر بحث ہیں جس میں ان کا بے بی بمپ کے ساتھ فوٹوشوٹ وائرل ہے۔ 

کرینہ کپور کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی صارفین نے فوراً یہ قیاس آرائیاں شروع کردیں کہ اداکارہ سیف علی خان کے ساتھ تیسری بار حمل سے ہیں اور بہت جلد ان کے ہاں ننھے مہمان کی آمد متوقع ہے۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاہم، کرینہ کپور یا سیف علی خان کی جانب سے اس کی باضابطہ کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔

البتہ ان تصاویر نے صارفین کو کشمکش میں مبتلا کردیا ہے کہ آیا اداکارہ حقیقی طور پر حمل سے ہیں یا پھر یا کسی فلم کی شوٹنگ کا منظر ہے یا پھر کوئی پبلسٹی اسٹنٹ ہے۔ 

واضح رہے کہ سیف علی خان اور کرینہ کپور کی 2012 میں شادی ہوئی اور دونوں دو بیٹے تیمور اور جہانگیر (جے) ہیں اور بچوں کی تربیت سے متعلق ان کا مؤقف ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کیریئر کی حمایت کرتے ہوئے خاندان کو ترجیح دیتے ہیں۔

 
