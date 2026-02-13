عمران خان کا ڈیڑھ سال میں 25 مرتبہ طبی چیک-اپ ہوچکا ہے

عمران خان کو پہلی مرتبہ بینائی کمزور ہونے کی شکایت اگست 2025 میں ہوئی

ویب ڈیسک February 13, 2026
facebook whatsup

بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ڈیڑھ سال میں 25 مرتبہ ڈاکٹروں سے چیکأاپ ہوچکا ہے۔

سابق سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم نے ڈیڑھ سال میں 25 مرتبہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا چیک اپ کروایا۔

نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کو پہلی مرتبہ بینائی کمزور ہونے کی شکایت اگست 2025 میں ہوئی۔ جس کا معائنہ پمز اسپتال کے ڈاکٹر عارف نے کیا تھا۔

بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا دوسرا اور تیسرا معائنہ جنوری میں ہوا۔ علاوہ ازیں عبدالغفورانجم کے سپرنٹنڈنٹ کا چارج چھوڑنے کے بعد بھی عمران پمز کی تین رکنی ٹیم نے عمران کا معمول کا چیک اپ کیا۔

واضح رہے کہ اس سے قبل پی ٹی آئی کی قیادت نے الزام لگایا تھا کہ سابق سپرنٹنڈنٹ کی جانب سے عمران خان کی صحت کے حوالے سے غفلت برتی جارہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

 Feb 13, 2026 11:42 AM |
عامر خان کے بیٹے کی راگنی ایم ایم ایس 3 میں تمنا بھاٹیا کیساتھ انٹری

عامر خان کے بیٹے کی راگنی ایم ایم ایس 3 میں تمنا بھاٹیا کیساتھ انٹری

 Feb 13, 2026 11:07 AM |
ادت نارائن کی پہلی بیوی عدالت پہنچ گئیں؛ سنگین الزامات عائد

ادت نارائن کی پہلی بیوی عدالت پہنچ گئیں؛ سنگین الزامات عائد

Feb 13, 2026 12:27 AM |

متعلقہ

Express News

ایف آئی اے کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہیڈ آفس پر چھاپہ، اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا

Express News

کراچی کی اہم شاہراہوں سے کچرا کنڈیاں ختم کرنے کا فیصلہ

Express News

کشمیری سمجھتے ہیں پاکستان اور کشمیر کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا، امیرمقام

Express News

عمران خان کے علاج اور ملاقات تک اپوزیشن کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کل سے دھرنا دینے کا فیصلہ

Express News

وزیراعلی پنجاب تک براہ راست تجاویز پہنچانے کیلئے ٹاک ٹو سی ایم پورٹل قائم

Express News

’کام کرتی ہوں نواز شریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی‘، مریم نواز کی زبان پھسل گئی، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو