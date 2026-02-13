ویزا سختیاں یا نظام کی ناکامی؟ بیرون ملک جانے والے بھارتی طلبہ کی تعداد میں بڑی کمی

February 13, 2026
بھارت سے بیرونِ ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے والے طلبہ کی تعداد میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ تین برسوں میں غیر ملکی تعلیمی اداروں کا رخ کرنے والے طلبہ کی تعداد میں تقریباً 31 فیصد تک کمی آئی ہے۔

بھارتی جریدے NDTV کے مطابق بیرونِ ملک جانے والے طلبہ کی تعداد میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جبکہ اخبار The Tribune نے رپورٹ کیا ہے کہ تین سال کے دوران یہ تعداد 9 لاکھ 8 ہزار سے کم ہو کر 6 لاکھ 26 ہزار رہ گئی ہے۔

یہ اعداد و شمار بھارتی وزیر تعلیم نے راجیہ سبھا میں ایک تحریری سوال کے جواب میں پیش کیے، جس میں بیرونِ ملک تعلیم حاصل کرنے والے بھارتی طلبہ کے رجحان میں کمی کی تصدیق کی گئی۔

ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ ویزا پالیسیوں میں سختی، جعلی ڈگریوں کے اسکینڈلز اور بعض ممالک میں بھارتی نیٹ ورکس سے متعلق خدشات کے باعث طلبہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔

ان کے مطابق امریکا کے ایچ ون ویزا پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے بھارتی نوجوان بھی حالیہ برسوں میں سخت شرائط اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے پریشان ہیں۔

تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سفارتی اور تعلیمی پالیسیوں میں بہتری نہ لائی گئی تو بھارتی طلبہ کے لیے عالمی تعلیمی مواقع مزید محدود ہو سکتے ہیں۔
