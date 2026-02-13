لاہور کے بعد کوئٹہ میں بھی بسنت کا میلہ سج گیا

انتظامیہ کی بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے ہوائی فائرنگ سے مکمل اجتناب کی اپیل

ویب ڈیسک February 13, 2026
facebook whatsup

صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں آج سے بسنت کا تہوار روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس کے تحت شہر میں رنگ برنگی پتنگوں سے آسمان سج گیا۔

انتظامیہ کے مطابق تین روز تک جاری رہنے والی تقریبات میں پتنگ بازی، موسیقی اور مقامی ثقافتی سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔ شہری بڑی تعداد میں بسنت کی خوشیوں میں شریک ہیں جبکہ مختلف علاقوں میں خصوصی پروگرامز کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔

شہر میں پتنگوں، ڈور اور بسنت سے متعلق دیگر اشیا کی فروخت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔

دکانداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران پتنگوں کی فروخت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے جس سے کاروبار میں بھی بہتری آئی ہے۔

دوسری جانب ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔

انتظامیہ نے بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے ہوائی فائرنگ سے مکمل اجتناب کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

 Feb 13, 2026 11:42 AM |
عامر خان کے بیٹے کی راگنی ایم ایم ایس 3 میں تمنا بھاٹیا کیساتھ انٹری

عامر خان کے بیٹے کی راگنی ایم ایم ایس 3 میں تمنا بھاٹیا کیساتھ انٹری

 Feb 13, 2026 11:07 AM |
ادت نارائن کی پہلی بیوی عدالت پہنچ گئیں؛ سنگین الزامات عائد

ادت نارائن کی پہلی بیوی عدالت پہنچ گئیں؛ سنگین الزامات عائد

Feb 13, 2026 12:27 AM |

متعلقہ

Express News

ایف آئی اے کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہیڈ آفس پر چھاپہ، اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا

Express News

کراچی کی اہم شاہراہوں سے کچرا کنڈیاں ختم کرنے کا فیصلہ

Express News

کشمیری سمجھتے ہیں پاکستان اور کشمیر کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا، امیرمقام

Express News

عمران خان کے علاج اور ملاقات تک اپوزیشن کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کل سے دھرنا دینے کا فیصلہ

Express News

وزیراعلی پنجاب تک براہ راست تجاویز پہنچانے کیلئے ٹاک ٹو سی ایم پورٹل قائم

Express News

’کام کرتی ہوں نواز شریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی‘، مریم نواز کی زبان پھسل گئی، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو