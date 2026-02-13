بنگلادیش انتخابات؛ نتائج پر جماعت اسلامی کا واضح مؤقف سامنے آگیا

جماعت نے عوام سے صبر کا مظاہرہ کرنے اور 11 جماعتی اتحاد کے باضابطہ پروگرام کا انتظار کرنے کی اپیل بھی کی ہے

ڈھاکا: بنگلادیش کی اسلامی تنظیم جماعت اسلامی نے 13ویں قومی پارلیمانی انتخابات کے غیر سرکاری نتائج پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔

جماعت نے اپنے فیس بک پیج پر جاری بیان میں کہا کہ ووٹرز کی مثبت اور پرامن شمولیت کی تعریف کرتے ہیں، تاہم انتخابی نتائج کے عمل پر سوالات اٹھتے ہیں۔

بیان میں کہا گیا کہ 11 جماعتی اتحاد کے کئی امیدوار معمولی اور مشکوک فرق سے ہارے، غیر سرکاری نتائج میں بار بار تضادات اور غلط بیانی، انتخابی کمیشن کی جانب سے ووٹر ٹرن آؤٹ فیصد نہ جاری کرنا، اور انتظامیہ کے کچھ حصوں کی بڑی پارٹی کی حمایت کے آثار، سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھتے ہیں۔

جماعت نے عوام سے صبر کا مظاہرہ کرنے اور 11 جماعتی اتحاد کے باضابطہ پروگرام کا انتظار کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا کہ بنگلادیش کے لیے ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔
