سہانے مستقبل کے خواب لیے یورپ جانے کے خواہشمند 2 افراد موت کے مُنہ میں چلے گئے

گوجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے 4 افراد نے غیرقانونی طریقے سے یورپ جانے کوشش کی تاہم یہ کوشش دو ساتھیوں کی موت کا سبب بن گئی۔
تفصیلات کے مطابق نوجوانوں کی موت غیرقانونی باڈرعبورکرتے ہوئے فائرنگ کے نتیجے میں ہوئی۔
خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایجنٹس نے بذریعہ عراق اور ایران، یورپ بھیجنے کیلئے فی کس 18 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا۔
انسانی اسمگلرز ہی عراق ایران باڈر عبور کروارہے تھے جنہوں نے رقم لی تھی۔ 4 میں سے ایک شہری ایان اینجٹس کی قید سے آزاد ہوکر عراق پہنچنے میں کامیاب ہوگیا۔
غیر قانونی بارڈر کراسنگ میں فائرنگ کے نتیجے میں اصغر علی اور حمزہ کی موت کی تصدیق ہوئی جبکہ عدیل تاحال لاپتہ ہے۔
سردی میں تینوں کی تلاش ہوتی رہی تاہم دو افراد کی نعشیں ملیں جنہیں گوجرانوالہ پہنچا دیا گیا ہے۔