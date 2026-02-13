سینئر پاکستانی اداکارہ کی وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل

وزیراعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، عابدہ بیگ

ویب ڈیسک February 13, 2026
facebook whatsup

پاکستان کی سینئر اداکارہ عابدہ بیگ نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مدد کی اپیل کردی۔

سوشل میڈیا پر ایک وائرل کلپ میں سینئر اداکارہ کو روتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

کلاسک ڈرامہ ’سونا چاندی‘ میں چاندی کے کردار سے شہرت پانے والی سینئر اداکارہ کو وائرل ویڈیو میں انتہائی پریشانی میں اپیل کرتے ہوئے دیکھا اور سنا جاسکتا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان کا کہنا تھا کہ میں عابدہ بیگ جس نے 35 سال فن کی خدمت کی، میرے شوہر مرحوم شوہر مرزا رشید اختر نے 40 سال اس انڈسٹری میں کام کیا، ہمارے گھر میں میت بھی پڑی ہوتی تھی تو ہم شو میں جاتے تھے لیکن اس وقت میں بہت پریشانی میں ہوں۔

انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، میرے گھر کی چھت مجھ سے چھین لی گئی ہے، میرے 2 بچے اور پوتے، پوتیاں ہیں، ہماری اتنی آمدن نہیں ہے کہ ہم کرائے کے مکان میں رہہ سکیں، میں وزیراعلیٰ پنجاب اور وزیراطلاعات عظمیٰ بخاری سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ میری بات سنیں اور مجھے ملاقات کا موقع دیں۔

عابدہ بیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میرا کل اثاثہ میرا  گھر تھا جس کیلئے میری مدد کی جائے۔

ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، تو پلیز میں اس پاکستان کی فنکار ہوں اور میں نے بہت محنت کی ہے، اللہ کا واسطہ میرا ساتھ دیں اور میری مدد کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

 Feb 13, 2026 11:42 AM |
عامر خان کے بیٹے کی راگنی ایم ایم ایس 3 میں تمنا بھاٹیا کیساتھ انٹری

عامر خان کے بیٹے کی راگنی ایم ایم ایس 3 میں تمنا بھاٹیا کیساتھ انٹری

 Feb 13, 2026 11:07 AM |
ادت نارائن کی پہلی بیوی عدالت پہنچ گئیں؛ سنگین الزامات عائد

ادت نارائن کی پہلی بیوی عدالت پہنچ گئیں؛ سنگین الزامات عائد

Feb 13, 2026 12:27 AM |

متعلقہ

Express News

عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کا سن کر مشی خان رو پڑیں، ویڈیو وائرل

Express News

مرونل ٹھاکر 14 فروری کو رجنی کانت کے داماد سے شادی کررہی ہیں؟ اداکارہ کا ردعمل

Express News

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

Express News

تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

Express News

نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

Express News

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو