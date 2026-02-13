ملیر میں سونار کی دکان میں بڑی چوری، آدھا کلو سے زائد سونا غائب

کراچی میں ملیر سٹی گانچی مارکیٹ میں سنار کی دکان میں چوری کی بڑی واردات ہوئی ہے جس میں نامعلوم ملزمان سونار کی دکان کے تالے توڑ کر تجوری لے اڑے۔
تفصیلات کے مطابق تجوری میں آدھا کلو سے زائد سونا اور پانچ لاکھ روپے نقد موجود تھے۔ چوری کیے جانے والے سونے کی مالیت تقریبا پونے تین کروڑ روپے ہے۔
واردات رات کے کسی پہر انجام دی گئی۔ صبح سونار کی دکان کے مالک اقبال نے واردات سے متعلق پولیس کو اطلاع دی۔
کرائم سین یونٹ کو موقع پر طلب کے شواہد اکٹھا کرلیے گئے۔ پولیس نے مارکیٹ کےتین چوکیداروں کو حراست میں لیکر تفتیش شروع کردی ہے۔