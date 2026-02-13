چین میں سڑک اچانک دھنسنے سے بڑا گڑھا بن گیا، خوفناک ویڈیو وائرل

انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی

ویب ڈیسک February 13, 2026
facebook whatsup

چین کے شہر شنگھائی میں سڑک اچانک دھنسنے سے بڑا گڑھا بن گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ منہانگ ضلع میں کیکسن روڈ اور لیان روڈ کے چوراہے پر پیش آیا۔

12 فروری کو میٹرو کی تعمیراتی سائٹ پر پائپ لائن لیک ہونے کے باعث سڑک اچانک بیٹھ گئی اور ایک گہرا سنک ہول بن گیا جس نے قریب موجود اشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

رپورٹس کے مطابق واقعے کے فوراً بعد میونسپل حکام نے علاقے کو گھیرے میں لے کر صفائی اور مرمت کا کام شروع کر دیا۔

انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی سی سی ٹی وی ویڈیو میں سڑک کو اچانک دھنس کر گڑھے میں تبدیل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے، جس پر صارفین کی جانب سے حیرت اور تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

 Feb 13, 2026 04:42 PM |
سینئر پاکستانی اداکارہ کی وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل

سینئر پاکستانی اداکارہ کی وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل

 Feb 13, 2026 03:06 PM |
کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

 Feb 13, 2026 11:42 AM |

متعلقہ

Express News

بنگلادیش انتخابات؛ خالدہ ضیا کی پارٹی کو 50 اور جماعت اسلامی کو 18 نشستوں پر برتری

Express News

متحدہ عرب امارات؛ اسکولوں میں سافٹ ڈرنکس، چاکلیٹ، آلو کے چپس پر پابندی

Express News

ایران میں انقلابی تقریبات کے دوران ’بعل دیوتا‘ کے مجسمے کو آگ لگادی گئی

Express News

42 سالہ کم جونگ اُن نے اپنا جانشین نامزد کردیا؟ حیران کن انکشاف

Express News

بنگلادیش انتخابات؛ جماعت اسلامی کے رہنما سے 75 اور بی این پی رہنما سے 15 لاکھ ٹکا برآمد

Express News

پولنگ اسٹیشن میں جماعت اسلامی کے حملے میں رہنما جاں بحق؛ بنگلادیش نیشنلسٹ پارٹی کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو