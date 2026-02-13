شہید کوٹہ پر پولیس میں بھرتیوں کے خلاف رخواست پر فیصلہ محفوظ

عدالت نے درخواستگزار کو ریمارکس دیئے کہ تم خود کیوں اپنی نوکری کے پیچھے پڑے ہو

ویب ڈیسک February 13, 2026
(فوٹو: فائل)

سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے شہید کوٹہ پر پولیس میں بھرتیوں کیخلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو شہید کوٹہ پر پولیس میں بھرتیوں کیخلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔

درخواستگزار طارق خان نے کہا کہ مجھے سن 2016  میں کوٹہ پر اے ایس آئی بھرتی کیا گیا۔ میرے بعد اسی کوٹہ پر انسپکٹر اور اس سے اوپر کی آسامیوں پر بھی بھرتیاں کی گئیں۔

ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل نے موقف دیا کہ بظاہر تو درخواستگزار کی بھرتی بھی غلط ہوئی۔ اے ایس آئی کی بھرتی بھی کمیشن کے ذریعے ہوتی ہے۔

عدالت نے ریمارکس دیئے کہ تم خود کیوں اپنی نوکری کے پیچھے پڑے ہو۔ درخواستگزار نے کہا کہ کسی کو اے ایس آئی اور کسی کو انسپکٹر بھرتی کرنا امتیازی سلوک ہے۔ مجھے بھی بالائی رینک پر بھرتی کیا جائے یا پھر انہیں بھی نکالا جائے۔

عدالت نے ریمارکس دیئے ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جاسکتی ہے۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔
