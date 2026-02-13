پی ٹی آئی نیا پاکستان کا دعویٰ کرتی تھی، انہوں نے پرانا بھی تباہ کردیا، وفاقی وزیر

کراچی:
وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نیا پاکستان کا دعویٰ کرتی تھی، انہوں نے پرانا بھی تباہ کردیا۔
حاجی کیمپ کراچی کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ عازمین حج ملک کے سفیر ہوتے ہیں۔2026 میں عازمین کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے وفاقی حکومت اقدام کررہی ہے۔پاکستان حج کے حوالے سے مربوط تعاون پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا شکرگزار ہے۔
انہوں نے کہا کہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹس بننے چاہییں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔پی ٹی آئی نیا پاکستان بنانے کی دعویٰ کرتی تھی نیا تو نہیں پرانے کو بھی تباہ کردیا ہے۔
اس موقع پر ڈائریکٹر حج سید امتیاز علی شاہ اور دیگر بھی موجود تھے ۔انہوں نے کہا کہ عازمین حج کا پہلا مرحلہ مکمل ہوگیا، دوسرا مرحلہ رمضان المبارک کے بعد ہوگا۔ سندھ سے 29 ہزار عازمین کراچی سے جائیں گے۔انہوں نے بتایا کہ عازمین حج ایئرپورٹ سے اتر کر وہاں بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں ۔ہم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے حج سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے مثالی تعاون کیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ 24 ہزار حاجیوں کو تربیت دے دی ہے ۔جنہوں نے بھی درخواستیں دی ہیں، ان کی تربیت مکمل ہوگئی ہے۔حاجیوں کی تربیت کی سہولیات کے لیے مزید اقدامات کررہے ہیں۔
سردار محمد یوسف نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حاجیوں کو سہولیات فراہم کریں ۔پہلا مرحلہ مکمل ہوچکا ہے۔ باقی بھی تمام انتظامات مکمل ہوچکے ہیں۔ کراچی لاہور اور اسلام آباد سے زیادہ حاجی جاتے ہیں ، ان کو تمام سہولیات فراہم کریں گے ۔رمضان کے بعد جو ٹریننگ دیں گے ، اس کا مقصد یہ ہے کہ حاجیوں کو سعودی عرب میں کوئی تکلیف نہ ہو اورڈسپلن قائم رہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2025 میں بھی بہتر انتظامات کرنے پر ایوارڈ دیا گیا تھا۔
سردار محمد یوسف نے کہا کہ پنجاب حکومت نے اچھا قدم اٹھایا ہے کہ مسجد کے پیش اماموں کو اعزازیہ دیا ہے۔باقی مساجد کو بھی دیں تو اچھی بات ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔
انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی ناکامی ہے کہ وہ مانسہرہ سمیت دیگر علاقوں میں صوبہ بنانے کاکام نہیں کر سکی ہے ۔کسی بھی جماعت کو اتنا عرصہ حکومت نہیں ملی جو پی ٹی آئی کو کے پی کے میں ملی ہے ۔وفاقی حکومت اپنے اختیارات کے تحت کام کر رہی ہے۔پی ٹی آئی نیا پاکستان بنانے کا دعویٰ کرتی تھی نیا تو نہیں پرانے کو بھی تباہ کردیا ہے۔ پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے ان پر کیسز ہیں وہ چل رہے سزا بھی ہوئی ہے ۔
انہوں نے کہا کہ جہاں تک نئے صوبوں کی بات ہے تو ہم بھی صوبہ ہزارہ بنانا چاہتے ہیں سب متفق ہیں۔ 3 بار کے پی کے اسمبلی نے قرارداد بھی منظور کی ہے۔صوبے بنائے جانے چاہییں۔ ہم صوبے بنانے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ تقسیم کی بات نہیں کرتے لیکن صوبہ یا یونٹ ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔