کراچی میں بے رحم ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی

رواں سال شہر قائد میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے شہریوں کی تعداد 12 ہوگئی

اسٹاف رپورٹر February 13, 2026
facebook whatsup
کراچی:

اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والا نوجوان دوراج علاج دم توڑگیا۔

18 سالہ حذیفہ ولد محمد طارق بدھ کو پیرآباد تھانے کے علاقے اورنگی ٹاؤن قصبہ کالونی ڈھائی نمبرکے قریب موبائل فون کے سامان کی دکان پر ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا۔

حذیفہ جناح اسپتال میں زیر علاج تھا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، مقتول نوجوان قٓصبہ کالونی کا رہائشی تھا۔

ایس ایچ او پیرآباد محمد شہباز نے ایکسپریس کوبتایا کہ مقتول نوجوان نے واردات کے دوران اپنا موبائل فون پھینک دیا تھا جس پر مسلح ملزمان نے فائرنگ کردی۔

ایس ایچ او نے بتایا کہ واقعے کے بعد مسلح ملزمان پیدل فرار ہو رہے تھے کہ علاقہ مکینوں نے دونوں ڈکیتوں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا، اس دوران پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی جس نے دونوں ملزمان موسیٰ ولد مومن اورمعراج ولد ابراہیم  کو گرفتار کرلیا۔

واضح رہے کہ رواں سال شہر قائد میں ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 12 ہوگئی ہے جن میں ایک طالبہ بھی شامل ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

 Feb 13, 2026 04:42 PM |
سینئر پاکستانی اداکارہ کی وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل

سینئر پاکستانی اداکارہ کی وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل

 Feb 13, 2026 03:06 PM |
کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

 Feb 13, 2026 11:42 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی کی اہم شاہراہوں سے کچرا کنڈیاں ختم کرنے کا فیصلہ

Express News

کراچی میں سادہ لباس پولیس اہلکار کو لوٹنے والا ڈکیت ہلاک، ساتھی فرار

Express News

نارتھ کراچی میں اینٹی انکروچمنٹ ڈیپارٹمنٹ اور کے الیکٹرک کے عملے میں ہاتھا پائی

Express News

کورنگی میں جھگڑے کےدوران فوڈ ڈیلوری رائیڈر زخمی ہونے پر2 پولیس اہلکار گرفتار، اقدام قتل کا مقدمہ درج

Express News

کراچی میں رمضان المبارک کے دوران گراں فروشی روکنے کیلیے بڑے فیصلے

Express News

کراچی: کورنگی کراسنگ پل پر بریک فیل رکشہ الٹ گیا، 8 افراد زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو