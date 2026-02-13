مصطفی عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم کو ذہنی مریض قرار دینے کی ایک اور کوشش

سول اسپتال کا ماہر نفسیات معائنے کے بعد ملزم کو نارمل قرار دے چکا ہے، وکیل

ویب ڈیسک February 13, 2026
facebook whatsup

انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے مصطفی عامر قتل کیس میں مدعیہ والدہ کی بیٹے کے نفسیاتی علاج کیلئے میڈیکل بورڈ کے قیام کی درخواست پر وکلا سے دلائل طلب کرلیے۔

تفصیلات کے مطابق کراچی سینٹرل جیل انسداد دہشتگردی کمپلیکس میں خصوصی عدالت کے روبرو مصطفی عامر قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزم ارمغان کی والدہ کی نے ملزم کے نفسیاتی علاج کے لئے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کی درخواست دائر کی۔

وکیل مدعی بیرسٹر افتخار شاہ نے موقف دیا کہ ملزم ارمغان کو نفسیاتی مریض قرار دیکر ٹرائل سے بچانے کی کوشش کی جارہی ہے۔

وکیل نے کہا کہ ارمغان کیخلاف پہلے بھی متعدد مقدمات درج ہیں۔ کسی پرانے مقدمے میں ایسی کوئی درخواست نہیں دی گئی۔ ملزم ارمغان کی ذہنی حالت کے بارے میں کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ سول اسپتال کا ماہر نفسیات معائنے کے بعد ملزم کو نارمل قرار دے چکا ہے۔

عدالت نے میڈیکل بورڈ کے قیام کی درخواست پر وکلا سے دلائل طلب کرلیئے۔ عدالت نے ملزم ارمغان اور شیراز پر فرد جرم عائد کرنے کیلئے 19 فروری کی  تاریخ مقرر کردی۔ عدالت نے ملزمان کو پیش کرنے کے لئے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کردیئے۔

وکیل صفائی خرم عباس اعوان ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ فرد جرم عائد سے پہلے مقدمے کی نقول فراہم کرنا لازمی ہے۔ استغاثہ نے دستاویزات فراہم نہیں کیں۔ عدالت نے پراسیکیوشن سے جواب طلب کرلیا۔ عدالت نے شریک ملزم شیراز کی درخواست ضمانت پر بھی آئندہ سماعت پر دلائل طلب کرلئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

 Feb 13, 2026 04:42 PM |
سینئر پاکستانی اداکارہ کی وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل

سینئر پاکستانی اداکارہ کی وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل

 Feb 13, 2026 03:06 PM |
کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

 Feb 13, 2026 11:42 AM |

متعلقہ

Express News

ایف آئی اے کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہیڈ آفس پر چھاپہ، اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا

Express News

کراچی کی اہم شاہراہوں سے کچرا کنڈیاں ختم کرنے کا فیصلہ

Express News

کشمیری سمجھتے ہیں پاکستان اور کشمیر کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا، امیرمقام

Express News

عمران خان کے علاج اور ملاقات تک اپوزیشن کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کل سے دھرنا دینے کا فیصلہ

Express News

وزیراعلی پنجاب تک براہ راست تجاویز پہنچانے کیلئے ٹاک ٹو سی ایم پورٹل قائم

Express News

’کام کرتی ہوں نواز شریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی‘، مریم نواز کی زبان پھسل گئی، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو