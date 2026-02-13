پرو ہاکی لیگ میں پاکستان کو ایک اور شکست ہوگئی

پاکستانی ٹیم دوسرے مرحلے کا آخری میچ کل جرمنی سے کھیلے گی

February 13, 2026
پرو ہاکی لیگ میں پاکستان کو ایک اور شکست ہوگئی، ہوبارٹ میں آسٹریلیا نے تین صفر سے کامیابی حاصل کرلی، پاکستانی ٹیم دوسرے مرحلے کا آخری میچ کل جرمنی سے کھیلے گی۔

ہوبارٹ  میں پاکستان آسٹریلیا دوسری بار  میدان میں اترے، پاکستانی ٹیم نے پہلے کوارٹر میں بہتر کھیل پیش کیا۔ چودہویں منٹ میں گوورز بلیک نے گول کرکے آسٹریلیا کو برتری دلائی۔

ہاف ٹائم تک یہ ہی اسکور رہا، تیسرے کوارٹر میں چونتیس منٹ میں امپائر نے پاکستان کے خلاف پنالٹی اسٹروک دیا جس پر گوورز بلیک نے برتری کو دوگنا کردیا، بیالیس ویں منٹ میں ویل جیک نے سکور تین صفر کردیا جو کھیل کے اختتام تک برقرار رہا۔

پاکستانی ٹیم کو پہلے میچ میں آسٹریلیا نے تین دو سے ہرایا، جرمنی نے پانچ دو سے فتح پائی تھی، اب جرمنی کے ساتھ دوسرا میچ ہفتے کو ہوگا۔
