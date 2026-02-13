ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی چھپ کر ساتھ ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل

وائرل ویڈیو میں ہانیہ اور عاصم پرجوش انداز میں ساتھ ڈانس کررہے ہیں جب کہ ہانیہ نے مایوں تھیم کا لباس پہنا ہوا ہے

ویب ڈیسک February 13, 2026
facebook whatsup

پاکستانی شوبز کی شوخ و چنچل اداکارہ ہانیہ عامر اور گلوکار عاصم اظہر کے دوبارہ تعلقات کی افواہوں کے حقیقت ہونے کا ایک بڑا ثبوت سامنے آگیا۔

سوشل میڈیا پر آج ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہوئی ہے، جس میں ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کو چھپ کر ایک ساتھ ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ہانیہ عامر نے مایوں کی تقریب کی مناسبت سے پیلا لباس اور ہاتھوں گجرے پہنے ہوئے ہیں، جب کہ عاصم اظہر بلیک ڈریس میں خوشی سے جھوم رہے ہیں۔

ہانیہ اور عاصم کے چہرے پر خوشی صاف دیکھی جاسکتی ہے اور دنوں ایک ساتھ پرجوش انداز میں ڈانس کررہے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ویڈیو وائرل ہوتے ہی مداحوں کی جانب سے بھی تاثرات آنا شروع ہوگئے، جس میں دونوں کے ساتھ پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔

اکثر صارفین کی طرف سے کہا گیا کہ ’’اب تو شادی پکی ہے‘‘۔ جب کہ کچھ صارفین نے ہانیہ عامر کے گزشتہ دنوں کہے جملے کو دہرایا کہ ’’نکاح جمعہ کے بعد ہوگا۔‘‘
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

 Feb 13, 2026 04:42 PM |
سینئر پاکستانی اداکارہ کی وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل

سینئر پاکستانی اداکارہ کی وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل

 Feb 13, 2026 03:06 PM |
کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

کرینہ اور سیف کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد؟ تصاویر وائرل

 Feb 13, 2026 11:42 AM |

متعلقہ

Express News

عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کا سن کر مشی خان رو پڑیں، ویڈیو وائرل

Express News

مرونل ٹھاکر 14 فروری کو رجنی کانت کے داماد سے شادی کررہی ہیں؟ اداکارہ کا ردعمل

Express News

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

Express News

تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

Express News

نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

Express News

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو