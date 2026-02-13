سابق قومی کپتان سلمان بٹ نے 15 فروری کو ہونے والے پاکستان اور بھارت کے بڑے ٹکراؤ کے حوالے سے پاکستانی ٹیم کی پوزیشن کو مستحکم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلسل ایک ہی وینیو، ماحول اور موسم میں رہنے اور پریکٹس کرنے کی وجہ سے پاکستان کو بھارتی ٹیم پر واضح برتری حاصل ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی بھی ٹیم باہر سے آتی ہے تو اسے نئے حالات اور کنڈیشنز کے مطابق خود کو ڈھالنے میں وقت لگتا ہے، جبکہ پاکستانی کھلاڑی ان حالات سے پہلے ہی ہم آہنگ ہو چکے ہیں۔ اگرچہ بھارتی ٹیم تجربہ کار کھلاڑیوں پر مشتمل ہے، لیکن کسی بھی نئے مقام پر پہنچ کر کھیل کا آغاز نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے، جس کا فائدہ یقینی طور پر پاکستان کو ملے گا۔
سلمان بٹ نے پچوں کے حوالے سے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر میچ کے دوران پچیں سلو رہیں اور اسپنرز کو مدد ملی تو پاکستان کا پلڑا بھاری رہے گا کیونکہ پاکستان کی پلیئنگ الیون میں پانچ سے چھ اسپن آپشنز موجود ہیں۔
انہوں نے اس میچ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ایسوسی ایٹ ٹیموں کو ہرا کر اگلے مرحلے تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن سپر ایٹ جیسے اہم مرحلے سے قبل بھارت کے خلاف یہ بڑا میچ اپنی اصل طاقت اور خامیوں کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔
ان کے مطابق اس میچ کا ہونا اس لیے بھی اہم ہے تاکہ ٹیم انتظامیہ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ مستقبل کی حکمت عملی کو نتائج کے مطابق کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔