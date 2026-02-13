سلمان بٹ کا پاک بھارت میچ سے متعلق بڑا بیان

سلمان بٹ نے بھارت کے خلاف میچ میں پاکستان کی پوزیشن کو مستحکم قرار دیا ہے

ویب ڈیسک February 13, 2026
facebook whatsup

سابق قومی کپتان سلمان بٹ نے 15 فروری کو ہونے والے پاکستان اور بھارت کے بڑے ٹکراؤ کے حوالے سے پاکستانی ٹیم کی پوزیشن کو مستحکم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلسل ایک ہی وینیو، ماحول اور موسم میں رہنے اور پریکٹس کرنے کی وجہ سے پاکستان کو بھارتی ٹیم پر واضح برتری حاصل ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی بھی ٹیم باہر سے آتی ہے تو اسے نئے حالات اور کنڈیشنز کے مطابق خود کو ڈھالنے میں وقت لگتا ہے، جبکہ پاکستانی کھلاڑی ان حالات سے پہلے ہی ہم آہنگ ہو چکے ہیں۔ اگرچہ بھارتی ٹیم تجربہ کار کھلاڑیوں پر مشتمل ہے، لیکن کسی بھی نئے مقام پر پہنچ کر کھیل کا آغاز نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے، جس کا فائدہ یقینی طور پر پاکستان کو ملے گا۔

سلمان بٹ نے پچوں کے حوالے سے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر میچ کے دوران پچیں سلو رہیں اور اسپنرز کو مدد ملی تو پاکستان کا پلڑا بھاری رہے گا کیونکہ پاکستان کی پلیئنگ الیون میں پانچ سے چھ اسپن آپشنز موجود ہیں۔

انہوں نے اس میچ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ایسوسی ایٹ ٹیموں کو ہرا کر اگلے مرحلے تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن سپر ایٹ جیسے اہم مرحلے سے قبل بھارت کے خلاف یہ بڑا میچ اپنی اصل طاقت اور خامیوں کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔

ان کے مطابق اس میچ کا ہونا اس لیے بھی اہم ہے تاکہ ٹیم انتظامیہ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ مستقبل کی حکمت عملی کو نتائج کے مطابق کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی چھپ کر ساتھ ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی چھپ کر ساتھ ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل

 Feb 13, 2026 05:51 PM |
بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

 Feb 13, 2026 04:42 PM |
سینئر پاکستانی اداکارہ کی وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل

سینئر پاکستانی اداکارہ کی وزیراعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل

 Feb 13, 2026 03:06 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی 20 ورلڈکپ: بھارت نے نمیبیا کو 93 رنز سے شکست دے دی

Express News

عمانی کرکٹر محمد ندیم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تاریخ کا اہم ریکارڈ اپنے نام کرلیا

Express News

پاک بھارت میچ، آئی سی سی نے کشیدگی ختم کرنے کیلیے 5 ممالک کے کرکٹ سربراہان کو مدعو کرلیا

Express News

آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تاریخ میں زمبابوے کو پہلی مرتبہ شکست دینے کیلیے تیار

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: اٹلی کے موسکا برادرز کی دھواں دار بیٹنگ، نیپال کو 10 وکٹوں سے شکست

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارتی اسٹیڈیم میں بچی ہوئی کولڈ ڈرنک بوتل میں بھر کر بیچنے کی ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو