ٹی 20 ورلڈ کپ: یو اے ای نے کینیڈا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی

کینیڈا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز بنائے تھے

ویب ڈیسک February 13, 2026
facebook whatsup
نیو دہلی:

آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کے بیسویں گروپ میچ میں یو اے ای نے کینیڈا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔

دہلی میں گروپ ڈی کی ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے میچ میں کینیڈا نے یو اے ای کیخلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز اسکور کیے۔

کینیڈا کی طرف سے ہرش ٹھاکر نے نصف سنچری اسکور کی جبکہ نوینت دھالیوال 34 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔

یو اے ای نے 151 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر آخری اوور میں حاصل کرلیا۔

یو اے ای کے اریانش شرما نے 74 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی اور شعیب خان 51 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فلپائن کی فوڈ انفلوئنسر کی پراسرار موت، کیا وجہ ’’ڈیول کریب‘‘ ہے؟

فلپائن کی فوڈ انفلوئنسر کی پراسرار موت، کیا وجہ ’’ڈیول کریب‘‘ ہے؟

 Feb 13, 2026 06:32 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی چھپ کر ساتھ ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی چھپ کر ساتھ ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل

 Feb 13, 2026 05:51 PM |
بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

بلال قریشی کا احمد شہزاد سے متعلق پی سی بی سے بڑا مطالبہ

 Feb 13, 2026 04:42 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی 20 ورلڈکپ: بھارت نے نمیبیا کو 93 رنز سے شکست دے دی

Express News

عمانی کرکٹر محمد ندیم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تاریخ کا اہم ریکارڈ اپنے نام کرلیا

Express News

پاک بھارت میچ، آئی سی سی نے کشیدگی ختم کرنے کیلیے 5 ممالک کے کرکٹ سربراہان کو مدعو کرلیا

Express News

آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی تاریخ میں زمبابوے کو پہلی مرتبہ شکست دینے کیلیے تیار

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: اٹلی کے موسکا برادرز کی دھواں دار بیٹنگ، نیپال کو 10 وکٹوں سے شکست

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: بھارتی اسٹیڈیم میں بچی ہوئی کولڈ ڈرنک بوتل میں بھر کر بیچنے کی ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو