صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل دیکھنا اور رات سونے سے پہلے آخری اسکرول، یہ عادت اب ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔
فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور واٹس ایپ نے ہمیں دنیا سے جوڑ تو دیا ہے، مگر ساتھ ہی ہماری توجہ، نیند اور ذہنی سکون کو بھی متاثر کیا ہے۔
ایسے میں ’’ڈیجیٹل ڈیٹوکس‘‘ یعنی سوشل میڈیا سے وقفہ لینا ایک نیا رجحان بن کر سامنے آ رہا ہے، جسے ماہرین ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے مفید قرار دے رہے ہیں۔
آئیے جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے وقتی دوری آپ کی زندگی میں کیا مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہے۔
ذہنی سکون میں واضح اضافہ
مسلسل نوٹیفکیشنز، خبروں کی بھرمار اور دوسروں کی زندگیوں سے موازنہ انسان کو لاشعوری طور پر ذہنی دباؤ میں مبتلا کردیتا ہے۔ جب آپ چند دن کے لیے سوشل میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو دماغ کو غیر ضروری معلومات سے وقفہ ملتا ہے۔ اس سے بے چینی کم ہوتی ہے اور ذہنی وضاحت بڑھتی ہے۔
کئی افراد نے بتایا کہ صرف ایک ہفتے کے ڈیجیٹل ڈیٹوکس کے بعد وہ خود کو زیادہ پُرسکون اور متوازن محسوس کرنے لگے۔
نیند کے معیار میں بہتری
رات گئے تک اسکرین استعمال کرنا نیند کے ہارمون (میلاٹونن) کو متاثر کرتا ہے، جس کے باعث نیند پوری نہیں ہو پاتی۔ اگر آپ سونے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے موبائل استعمال نہ کریں تو نیند جلد آتی ہے اور گہری ہوتی ہے۔ بہتر نیند کا مطلب ہے دن بھر زیادہ توانائی اور بہتر موڈ۔
خود اعتمادی میں اضافہ
سوشل میڈیا پر اکثر لوگ اپنی زندگی کا بہترین رخ پیش کرتے ہیں، جس سے دیکھنے والوں میں احساسِ کمتری پیدا ہوسکتا ہے۔ جب آپ اس موازنہ کرنے والے ماحول سے دور ہوتے ہیں تو اپنی اصل زندگی، کامیابیوں اور صلاحیتوں پر زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں۔ اس سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور منفی خیالات کم ہوتے ہیں۔
وقت کی بچت اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ
اگر آپ روزانہ اپنے اسکرین ٹائم کا جائزہ لیں تو حیران رہ جائیں گے کہ کتنے گھنٹے غیر محسوس انداز میں سوشل میڈیا پر گزر جاتے ہیں۔ یہی وقت مطالعے، ورزش، خاندان کے ساتھ گفتگو یا کسی نئی مہارت سیکھنے میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل ڈیٹوکس آپ کو اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے کا موقع دیتا ہے۔
تعلقات میں بہتری
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے بھی موبائل میں مصروف رہتے ہیں۔ جب آپ شعوری طور پر فون ایک طرف رکھتے ہیں تو حقیقی گفتگو اور تعلق مضبوط ہوتے ہیں۔ آمنے سامنے بات چیت کا کوئی متبادل نہیں، اور یہی تعلقات ذہنی سکون کا بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔
ڈیجیٹل ڈیٹوکس کیسے شروع کریں؟
ڈیجیٹل ڈیٹوکس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مکمل طور پر انٹرنیٹ سے کنارہ کش ہو جائیں۔ ابتدا چھوٹے قدموں سے کریں۔ روزانہ مخصوص اوقات میں سوشل میڈیا استعمال کریں، غیر ضروری نوٹیفکیشن بند کریں اور سونے سے پہلے موبائل الگ رکھ دیں۔ ہفتے میں ایک دن ’’نو سوشل میڈیا ڈے‘‘ بھی رکھا جا سکتا ہے۔
اگر کام کی نوعیت آن لائن ہے تو ذاتی اور پیشہ ورانہ استعمال میں فرق قائم کریں۔ مقصد توازن پیدا کرنا ہے، مکمل علیحدگی نہیں۔
کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے
سوشل میڈیا بذاتِ خود برا نہیں، مگر اس کا بے جا استعمال ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ چند دن کا ڈیجیٹل ڈیٹوکس آپ کو یہ احساس دلا سکتا ہے کہ زندگی اسکرین سے باہر بھی زیادہ حقیقی، زیادہ پُرسکون اور زیادہ بامعنی طور پر موجود ہے۔
کبھی کبھار موبائل سائیڈ پر رکھ کر خود سے جڑنا ہی اصل اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔