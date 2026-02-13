پی ایس ایل آکشن میں نظرانداز ہونیوالے مزرابانی نے آسٹریلیا کو دھول چٹا دی

مزرابانی نے 4 اوورز میں محض 17 کے عوض 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے مین آف دی میچ ایوارڈ حاصل کیا

ویب ڈیسک February 13, 2026

(تصویر: اے ایف پی)

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں کھلاڑیوں کے آکشن میں نظر انداز ہونے والے بلیسنگ مزرابانی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں عالمی نمبر دو ٹیم آسٹریلیا کے بخیے ادھیڑ دیے۔

ایونٹ کے 19 ویں میچ میں زمبابوے نے بلیسنگ مزرابانی کی شاندار بولنگ کی بدولت آسٹریلیا کو 23 رنز سے شکست دے کر ایونٹ کا پہلا اپ سیٹ کر دیا۔

بلیسنگ مزرابانی نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 اوورز میں محض 17 کے عوض 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ۔

واضح رہے 11 فروری کو ہونے والی پی ایس ایل آکشن میں زمبابوے کے فاسٹ بولر 1 کروڑ 10 لاکھ کی بیس پرائس کے ساتھ رجسٹر ہوئے تھے۔ تاہم، کسی بھی فرینچائز نے ان کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی۔
