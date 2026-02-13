ویلنٹائن ڈے سے ایک دن پہلے منایا جانے والا ’’گیلنٹائن ڈے‘‘ کیا ہے؟

بہت سے افراد اس بات سے واقف نہیں کہ 13 فروری کو ایک دن ’’گیلنٹائن ڈے‘‘ بھی منایا جاتا ہے

ویب ڈیسک February 13, 2026
دنیا بھر میں ہر سال 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، جسے محبت کے عالمی دن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس موقع پر لوگ اپنے شریکِ حیات، منگیتر یا پسندیدہ شخصیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تحائف دیتے ہیں اور بعض اوقات زندگی کے نئے سفر کا آغاز بھی کرتے ہیں۔

تاہم بہت سے افراد اس بات سے واقف نہیں کہ اسی موقع کے قریب ایک اور دن بھی منایا جاتا ہے جسے ’’گیلنٹائن ڈے‘‘ کہا جاتا ہے۔

گیلنٹائن ڈے دراصل خواتین کی دوستی اور باہمی محبت کے اظہار کا دن ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے سے ایک روز قبل، یعنی 13 فروری کو منایا جاتا ہے، اور خاص طور پر یورپی اور مغربی ممالک میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ اس دن کا مقصد رومانوی تعلق کے بجائے خواتین کے درمیان دوستی، یکجہتی اور خوشی کو منانا ہوتا ہے۔

اس موقع پر خواتین اپنی سہیلیوں کے ساتھ خصوصی تقریبات منعقد کرتی ہیں۔ کچھ ریسٹورنٹ میں جمع ہوتی ہیں، تو کوئی گھریلو پارٹی کا اہتمام کرتی ہیں۔ سیر و تفریح، تحائف کا تبادلہ، موسیقی اور ڈی جے کا انتظام بھی ان محفلوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اس دن کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ تقریب خالصتاً خواتین کے لیے مخصوص ہوتی ہے اور مردوں کو شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی۔

یوں جہاں ویلنٹائن ڈے رومانوی محبت کا استعارہ سمجھا جاتا ہے، وہیں گیلنٹائن ڈے خواتین کی دوستی اور باہمی تعلق کو سراہنے کا ایک منفرد اور خوشگوار انداز بن کر سامنے آیا ہے، جو ہر سال مزید مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔
