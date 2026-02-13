سرکاری اسپتالوں میں نرسوں کی قلت و پروموشن کے مسائل جلد حل کرنیکی یقین دہانی

صوبائی سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگی نے یقین دہانی جمعہ کو ہونے والی ایک ملاقات میں کرائی

ویب ڈیسک February 13, 2026
سیکریٹری صحت کی ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے والی نرسوں کی قلت اور پروموشن کے مسائل جلد حل کردیے جائیں گے۔

جمعہ کو ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ کے چیئرمین اعجاز علی کلیری کی سربراہی میں دیگر عہداروں نے صوبائی سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگی سے ملاقات کے دوران یادداشت پیش کی۔

ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ نے صوبائی محکمہ صحت کو نرسنگ کیڈر کی زیر التوا پروموشن اور اسپتالوں میں نرسوں کی قلت کے حوالے سے صوبائی سیکرٹری صحت طاہر حسین سانگی کو یاداشت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں نرسوں کے زیر التوا فور ٹیئر فارمولے کے تحت گریڈ 16 سے گریڈ 20 تک کی نرسوں کی ترقیوں کے احکامات جاری کیے جائیں اور نرسوں کے پروموشن کوٹے کو 25 فیصد سے بڑھا کر 50 فیصد کیا جائے۔

اعجاز علی کلیری نے بتایا کہ نرسوں کی بھرتیوں کے قوانین پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ اسپتالوں میں نرسوں کی شدید قلت پر قابو پایا جاسکے۔

انہوں نے کہا کہ اس وقت صوبے سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں نرسوں کی گریڈ 17 سے 18 کی 172 اسامیاں، گریڈ 19 کی 19 اسامیاں اور نرسنگ گریڈ 20 کی دو اسامیاں گذشتہ کئی سالوں سے خالی پڑی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ نرسنگ کی ایوننگ فیکلٹی کی زیرِ التواء ادائیگیوں کی فوری طور پر جاری کیا جائے۔

اعجاز کلیری نے کہا کہ پنجاب کی طرز پر سندھ میں بھی نرسنگ کالج کی گریڈ 19 کی اسامی کو اپ گریڈ کرکے گریڈ 20 کا کیا جائے۔

انہوں نے چیف نرسنگ سپرنٹنڈنٹ کی گریڈ 19 سے اسامی کو گریڈ 20 میں ترقی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے دوسروں صوبوں کے طرح نرسوں کے سروس اسٹرکچر کا بھی مطالبہ کیا۔

صوبائی سیکریٹری صحت نے نرسوں کے تمام جائز مطالبات حل کرنے کی یقین دہائی کرائی۔ وفد میں ینگ نرسز ایسوسی ایشن حیدرآباد کی صدرگلناز، وائس پریزیڈنٹ سندھ غلام قادر مغیری، علی اکبر چاچڑ، ہیرا لال شامل تھے۔
