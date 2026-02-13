زمبابوے کے اوپنر بیٹر برائن بینیٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے عقلمندانہ کرکٹ کھیل کر قابلِ دفاع اسکور حاصل کیا۔
برائن بینیٹ نے بتایا کہ یہ میچ جس پچ پر ہوا اس سے ایک جانب کی باؤنڈری بڑی تھی اور اس چیز نے زمبابوے کی بیٹنگ کے لائحہ عمل میں کردار ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کے پاس معیاری بولر ہیں، زمبابوے کے بیٹرز نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر مخالف سمت میں باؤنڈری مارنے کے بجائے تیز بھاگنے اور دو رنز لینے کی کوشش کی۔ ان کا خیال ہے ٹیم نے تک پہنچ کر کے اچھا کیا۔
واضح رہے برائن بینیٹ نے ناٹ آؤٹ 64 رنز اسکور کر کے زمبابوے کی آسٹریلیا کے خلاف 23 رنز سے جیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔