اسلام آباد خودکش دھماکے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی شدید مذمت

حملے کے مرتکب، منتظمین، مالی معاونین اور اسپانسرز کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، سلامتی کونسل

ویب ڈیسک February 13, 2026
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسلام آباد میں مسجد پر ہونے والے خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔

 سلامتی کونسل کے صدر جیمز کاریوکی نے اپنے بیان میں کہا کہ 6 فروری 2026 کو اسلام آباد کی امام بارگاہ میں ہونے والے اس بزدلانہ حملے میں کم از کم 32 پاکستانی شہری جاں اور 92 زخمی ہوئے۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔

سلامتی کونسل کے ارکان نے متاثرین کے خاندانوں اور پاکستان کی حکومت و عوام سے گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔

کونسل نے ہر قسم کی دہشت گردی کو بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے زور دیا کہ اس حملے کے مرتکب، منتظمین، مالی معاونین اور اسپانسرز کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تمام ممالک سے بین الاقوامی قوانین کے تحت پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی اپیل کی ہے،
