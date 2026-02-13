اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسلام آباد میں مسجد پر ہونے والے خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
سلامتی کونسل کے صدر جیمز کاریوکی نے اپنے بیان میں کہا کہ 6 فروری 2026 کو اسلام آباد کی امام بارگاہ میں ہونے والے اس بزدلانہ حملے میں کم از کم 32 پاکستانی شہری جاں اور 92 زخمی ہوئے۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
سلامتی کونسل کے ارکان نے متاثرین کے خاندانوں اور پاکستان کی حکومت و عوام سے گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔
کونسل نے ہر قسم کی دہشت گردی کو بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے زور دیا کہ اس حملے کے مرتکب، منتظمین، مالی معاونین اور اسپانسرز کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تمام ممالک سے بین الاقوامی قوانین کے تحت پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی اپیل کی ہے،