’عثمان طارق نئے ہیں‘، میچ سے قبل سنیل گواسکر کی پاکستانی اسپنر سے متعلق گفتگو

انہوں نے یہ گفتگو ایک پروگرام کے دوران کی

ویب ڈیسک February 13, 2026
بھارت کے سابق کپتان سنیل گواسکر کا کہنا ہے کہ بھارت نے ابرار احمد کے خلاف میچز کھیلے ہوئے ہیں تو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی لیکن عثمان طارق نئے ہیں۔

ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جس گراؤنڈ میں میچ ہو رہا ہے اس کی باؤنڈریز کافی لمبی ہیں۔ اگر اس میچ کے لیے درمیان کی پچ ملے گی تو دونوں طرف کی باؤنڈری برابر ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ ہوا کے بہاؤ کو بھی دیکھناہوگا کہ وہاں سے 19 واں اوور کرائیں گے یا 20 واں اوور۔

سنیل گواسکر نے کہا کہ بھارت نے ابرار کے خلاف میچز کھیلے تو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، عثمان طارق نئے ہیں لیکن انہیں نہیں لگتا کوئی زیادہ پریشانی ہوگی۔ اگر گیند گھومنے والی ہے تو پریشانی کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔
