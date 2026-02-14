تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ میٹا سیکیورٹی اور پرائیوسی خدشات کے باوجود اپنے اسمارٹ گلاسز میں چہرہ شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی شامل کرنے پر غور کر رہی ہے۔
نیو یارک ٹائمز کے مطابق ’نیم ٹیگ‘ نامی فیچر چشمہ پہننے والے افراد کو اُن لوگوں کی شناختی معلومات فراہم کرے گا جنہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے۔
اخبار کے مطابق کمپنی کے ایک اندرونی میمو میں تسلیم کیا گیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے سیکیورٹی اور پرائیویسی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کمپنی امریکا میں جاری سیاسی صورتحال کے دوران اس فیچر کو متعارف کرانے میں ممکنہ فائدہ دیکھ رہی ہے۔
اخبار کے مطابق میمو میں بتایا گیا کہ مصنوعات کو ایسے وقت میں لانچ کرنے کا منصوبہ ہے جب بعض سول سوسائٹی گروپس (جو کمپنی کی مخالفت کر سکتے ہوں) کی توجہ دیگر معاملات پر مرکوز ہو۔