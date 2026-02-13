کراچی میں ہیوی ٹریفک کے ایک اور حادثے میں نوجوان جاں بحق

آئل ٹینکر نے 28 سالہ موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، ڈرائیور موقع سے فرار

منور خان February 14, 2026
فوٹو فائل

شہر میں ہیوی گاڑیوں سے شہریوں کے جان لیوا حادثات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے، تازہ حادثے میں ایک اور شہری جاں بحق ہوگیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جمعے کی شب لیاقت آباد 4 نمبر اے وی ایل سی شریف آباد کے قریب ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل کر ہلاک کر دیا۔

متوفی کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال لیجائی گئی۔

 ایس ایچ او شریف آباد رضوان حسین نے بتایا کہ حادثہ آئل ٹینکر کی ٹکر سے پیش آیا ہے جس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا، مشتعل افراد نے پتھراؤ کر کے آئل ٹینکر کے شیشے توڑ دیئے تاہم پولیس نے سخت جدوجہد کے بعد آئل ٹینکر کو جلنے سے بچا کر متوفی کی موٹر سائیکل سمیت تھانے منتقل کر دیا۔

انہوں نے بتایا کہ فوری طور پر متوفی کی شناخت نہیں ہوسکی جس کی عمر 28 سال کے قریب بتائی جاتی ہے تاہم شناخت کے حوالے سے کوششیں کر رہی ہے ۔
