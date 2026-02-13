ویمن ٹی ٹوئنٹی سیریز؛ جنوبی افریقا نے پاکستان  کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی

پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم مقررہ 14 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 100 رنز ہی بنا سکی

ویب ڈیسک February 14, 2026
facebook whatsup

ویمن ٹی ٹوئنٹی سیریز کے دوسرے میچ میں جنوبی افریقا نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کرلی۔

پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم مقررہ 14 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 100 رنز ہی بنا سکی۔ عالیہ ریاض 20 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں جبکہ عائشہ ظفر نے 13 رنز اسکور کیے۔

جنوبی افریقا ویمن نے ہدف کا پراعتماد انداز میں تعاقب کیا اور 4 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ اسکور حاصل کرلیا۔ پروٹیز بیٹرز نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم ٹی 20 سیریز کھیلنے کیلیے جنوبی افریقا پہنچ گئی

Express News

پاکستان ویمنز ٹیم کو دورہ جنوبی افریقا سے قبل بڑا دھچکا

اس کامیابی کے ساتھ ہی جنوبی افریقا ویمن کو تین میچوں کی سیریز میں 0-2 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہوگئی ہے۔

واضح رہے کہ بارش سے متاثرہ اس مقابلے کو 14،14 اوورز تک محدود کردیا گیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی؟ سوشل میڈیا پر   تہلکہ مچ گیا

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی؟ سوشل میڈیا پر   تہلکہ مچ گیا

 Feb 14, 2026 02:23 AM |
بھارتی سپر اسٹار نے پُرتعیش تقریب میں اپنے جڑواں بچوں کے ناموں کا اعلان کردیا

بھارتی سپر اسٹار نے پُرتعیش تقریب میں اپنے جڑواں بچوں کے ناموں کا اعلان کردیا

 Feb 14, 2026 12:16 AM |
بھٹو کی سزا کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی پھانسی کا معلوم ہوگیا تھا، سینئر اداکار کا انکشاف

بھٹو کی سزا کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی پھانسی کا معلوم ہوگیا تھا، سینئر اداکار کا انکشاف

 Feb 13, 2026 11:52 PM |

متعلقہ

Express News

’عثمان طارق نئے ہیں‘، میچ سے قبل سنیل گواسکر کی عثمان طارق سے متعلق گفتگو

Express News

آسٹریلیا سے جیت کے بعد زمبابوے کے اوپنر کا بڑا بیان!

Express News

پی ایس ایل آکشن میں نظرانداز ہونیوالے مزرابانی نے آسٹریلیا کو دھول چٹا دی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: امریکا نے نیدرلینڈز کو 93 رنز سے شکست دیدی

Express News

ٹی 20 ورلڈ کپ: یو اے ای نے کینیڈا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی

Express News

سلمان بٹ کا پاک بھارت میچ سے متعلق بڑا بیان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو