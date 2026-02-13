ویمن ٹی ٹوئنٹی سیریز کے دوسرے میچ میں جنوبی افریقا نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کرلی۔
پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم مقررہ 14 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 100 رنز ہی بنا سکی۔ عالیہ ریاض 20 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں جبکہ عائشہ ظفر نے 13 رنز اسکور کیے۔
جنوبی افریقا ویمن نے ہدف کا پراعتماد انداز میں تعاقب کیا اور 4 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ اسکور حاصل کرلیا۔ پروٹیز بیٹرز نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔
اس کامیابی کے ساتھ ہی جنوبی افریقا ویمن کو تین میچوں کی سیریز میں 0-2 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہوگئی ہے۔
واضح رہے کہ بارش سے متاثرہ اس مقابلے کو 14،14 اوورز تک محدود کردیا گیا تھا۔