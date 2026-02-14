وزیراعظم کا بی این پی کے سربراہ طارق رحمان سے ٹیلیفونک رابطہ، انتخابی کامیابی پر مبارکباد

وزیراعظم شہباز شریف نے طارق رحمان کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی

ویب ڈیسک February 14, 2026
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بنگلا دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے سربراہ طارق رحمان سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور عام انتخابات میں تاریخی اور شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گفتگو کے دوران پاکستان اور بنگلا دیش کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو یاد کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک کی قیادت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرے گی۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے لیے بنگلا دیش کے ساتھ قریبی تعاون کا خواہاں ہے اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کی خودمختار برابری اور احترام کو مکمل طور پر ملحوظ رکھا جائے گا۔

Express News

بنگلادیش کے ممکنہ وزیراعظم؛ 18ماہ قید اور 17 سال جلاوطنی کاٹنے والے طارق رحمان کون ہیں؟

 وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مستقبل میں مزید مستحکم اور وسیع ہوں گے جبکہ  وزیراعظم شہباز شریف نے طارق رحمان کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔

واضح رہے کہ بنگلا دیش الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نتائج کے مطابق 299 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں بی این پی نے 212 نشستوں پر کامیابی حاصل کی جبکہ جماعت اسلامی 77 نشستوں پر کامیابی کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔

 
