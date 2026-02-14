پاکستان کی منفرداسٹریٹیجک حیثیت وسطی ایشیا کی اقتصادی ترقی کا محور

امریکی جریدے نے سی پیک کے تناظر میں پاکستان، ازبکستان اور قازقستان کا اشتراک ترقی کا سنگ میل قرار دیدیا

ویب ڈیسک February 14, 2026
پاکستان نے اپنے منفرد جغرافیائی محل وقوع کی اہمیت کے پیشِ نظر وسطی ایشیا کیلئے ترقی کا نیا راستہ کھول دیا۔

امریکی جریدے یوریشیا ریویو نے سی پیک کے تناظرمیں پاکستان، ازبکستان اور قازقستان کا اشتراک ترقی کا سنگ میل قرار دیدیا۔

یوریشیا ریویو کے مطابق ازبکستان اورقازقستان کے صدور نے دورہ پاکستان میں سی پیک پر"سہ طرفہ" اشتراک سے اقتصادی تبدیلی کا آغاز کردیا۔

امریکی جریدہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی بندرگاہوں کی ترقی اوربہتر انفراسٹرکچر نے لینڈ لاک وسطی ایشیا کیلئے نئی تجارتی راہیں کھول دی ہیں۔

یوریشیا ریویو کے مطابق سی پیک کے ساتھ انضمام، ازبکستان کو کراچی اور گوادر کے ذریعے ایک قابل اعتماد جنوبی تجارتی راستہ فراہم کرتا ہے، سی پیک قازقستان کوپاکستان کے ذریعے اسکی برآمدات کیلئے نئی منڈیوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔

ماہرین کے مطابق تینوں ممالک کا یہ تعاون نہ صرف اس خطے بلکہ مستقبل میں عالمی تجارت کے لیے بھی ایک اہم محرک بن سکتا ہے۔ پاکستان اسی تناظرمیں وسطی ایشیائی ممالک سے تعلقات مضبوط، سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیی ایٹیو (بی آر آئی) جیسے اقتصادی منصوبوں میں اپنی شرکت کو بہتر بنارہا ہے۔

 
