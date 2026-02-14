زائرین کو سہولتوں کی فراہمی، محسن نقوی سے شامی وفد کی ملاقات

ملاقات میں زائرین کو سہولتوں کی فراہمی سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

ویب ڈیسک February 14, 2026
facebook whatsup

 وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے شام سے آئے ہوئے وفد اور حضرت بی بی زینبؓ کے مزار کے متولی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں زائرین کو سہولتوں کی فراہمی سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات میں زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں مہیا کرنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ حضرت بی بی زینبؓ امتِ مسلمہ کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہیں اور لاکھوں پاکستانی ہر سال زیارات کے لیے شام جاتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ مشترکہ انتظامات کے ذریعے زائرین کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔

شامی وفد کی جانب سے وزیر داخلہ محسن نقوی کو دورۂ شام کی دعوت بھی دی گئی۔ وفد میں ڈاکٹر معاذن ہانی، ڈاکٹر عظمت حسین اور پروفیسر نور زیدی شامل تھیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سابق پاکستانی اداکارہ نے اپنی پہلی طلاق سے متعلق کھل کر بتادیا

سابق پاکستانی اداکارہ نے اپنی پہلی طلاق سے متعلق کھل کر بتادیا

Feb 14, 2026 10:37 AM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی؟ سوشل میڈیا پر   تہلکہ مچ گیا

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی؟ سوشل میڈیا پر   تہلکہ مچ گیا

 Feb 14, 2026 02:23 AM |
بھارتی سپر اسٹار نے پُرتعیش تقریب میں اپنے جڑواں بچوں کے ناموں کا اعلان کردیا

بھارتی سپر اسٹار نے پُرتعیش تقریب میں اپنے جڑواں بچوں کے ناموں کا اعلان کردیا

 Feb 14, 2026 12:16 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں پانی کا بحران بدترین شکل اختیار کرگیا

Express News

عید کے بعد ملک بھر میں عوامی مہم چلائی جائے گی، مولانا فضل الرحمان کی حافظ نعیم کے ہمراہ گفتگو

Express News

بانی کی فیملی اور ڈاکٹرز سے ملاقات کروائی جائے، لیگی رہنما جاوید لطیف

Express News

بحیرہ عرب میں پاک بحریہ، میری ٹائم ایجنسی کی کارروائی، 20 ارب روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد

Express News

سپریم کورٹ میں عمران خان کے 6 مقدمات سماعت کے لیے مقرر

Express News

اڈیالہ جیل میں کسی کی بینائی چلی جائے تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ، حکومت پنجاب ہے، شاہ محمود قریشی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو