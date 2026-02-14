گجرات: ٹریفک چالان کے بعد بزرگ شہری کو دل کا دورہ، سڑک پر ہی انتقال ہوگیا

60 سالہ طاہر بیگ موٹر سائیکل پر گھر جا رہے تھے کہ ٹریفک پولیس نے انہیں روک لیا

ویب ڈیسک February 14, 2026
facebook whatsup

پنجاب کے ضلع گجرات میں ٹریفک پولیس کی جانب سے 2000 روپے جرمانہ عائد کیے کے بعد بزرگ شخص  کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔

تفصیلات کے مطابق واقعہ اولڈ جی ٹی روڈ پر ٹریفک پولیس آفس کے قریب پیش آیا جہاں 60 سالہ طاہر بیگ موٹر سائیکل پر گھر جا رہے تھے کہ ٹریفک پولیس نے انہیں روک لیا۔

پولیس حکام نے مبینہ طور پر ہیلمٹ نہ پہننے پر موٹر سائیکل سوار پر 2000 روپے جرمانہ عائد کیا، متوفی نے ڈیوٹی اہلکاروں سے درخواست کی کہ اس کے پاس رقم نہین ہے، اس کا جرمانہ معاف کر دیں تاہم حکام نے ان کی درخواست کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

اس کے بعد  متوفی جرمانے کی ادائیگی کے لیے رقم کا بندوبست کرنے کے لیے اپنی موٹر سائیکل کے بغیر جی ٹی ایس چوک کی طرف پیدل پڑا اور چند میٹر کے فاصلے پر گر کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔

عینی شاہدین نے ریسکیو 1122 کو فون کیا، چیک اپ کے بعد شہری کو مردہ قرار دیا گیا، بعد ازاں ریسکیو اور پولیس اہلکاروں نے لاش کو عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ اسپتال (ABSTH) منتقل کیا۔

گجرات پولیس کے ترجمان نے تصدیق کی کہ ٹریفک حکام کی جانب سے جرمانہ عائد کرنے کے بعد بزرگ شخص کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ اے بی ایس ٹی ایچ کے ڈاکٹروں نے ان کی موت کی وجہ دل کا دورہ قرار دیا ہے، ڈی پی او گجرات نے ایس پی (انوسٹی گیشن) کو واقعہ کی انکوائری کا حکم دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیل میں قید بالی ووڈ اداکار سے کیا غلطی ہوئی؟ نامور ہدایتکار نے سب بتادیا

جیل میں قید بالی ووڈ اداکار سے کیا غلطی ہوئی؟ نامور ہدایتکار نے سب بتادیا

 Feb 14, 2026 02:21 PM |
سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

 Feb 14, 2026 11:20 AM |
سابق پاکستانی اداکارہ نے اپنی پہلی طلاق سے متعلق کھل کر بتادیا

سابق پاکستانی اداکارہ نے اپنی پہلی طلاق سے متعلق کھل کر بتادیا

Feb 14, 2026 10:37 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں پانی کا بحران بدترین شکل اختیار کرگیا

Express News

عید کے بعد ملک بھر میں عوامی مہم چلائی جائے گی، مولانا فضل الرحمان کی حافظ نعیم کے ہمراہ گفتگو

Express News

بانی کی فیملی اور ڈاکٹرز سے ملاقات کروائی جائے، لیگی رہنما جاوید لطیف

Express News

بحیرہ عرب میں پاک بحریہ، میری ٹائم ایجنسی کی کارروائی، 20 ارب روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد

Express News

سپریم کورٹ میں عمران خان کے 6 مقدمات سماعت کے لیے مقرر

Express News

اڈیالہ جیل میں کسی کی بینائی چلی جائے تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ، حکومت پنجاب ہے، شاہ محمود قریشی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو