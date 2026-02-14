آلو کے کاشتکاروں کے لیے خوش خبری؛ مریم نواز کا وزیراعظم کو خط

لاہور:
آلو کے کاشت اکروں کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ ان کی مشکلات کے ازالے اور منافع میں اضافے کے لیے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کےخط میں آلو کی برآمدات بڑھانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن (NLC) کے ذریعے آلو کی برآمدات میں تیزی لانے کی درخواست بھی کی ہے۔
مریم نواز نے خط میں درخواست کی کہ آلو کی برآمد میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔انہوں نے اپیل کی کہآلو کی برآمد کے لیے کرایے کی لاگت میں 25 فیصد خصوصی رعایت بھی کی جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے برآمد کے لیے کاغذی کارروائی میں خصوصی نرمی کی درخواست بھی کی ۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے خط میں یورپی یونین، افریقا اور امریکا سمیت عالمی منڈیوں تک رسائی سمیت دیگر ضروری اقدامات کی درخواست کی گئی ہے۔ ان کے ان اقدامات سے کاشتکاروں کو آلو کی بہتر قیمتیں حاصل ہوں گی۔