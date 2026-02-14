لاہور:
بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عدالتی نظام دفن ہو چکا ہے، عمران خان کی آنکھ کا چھپ کر علاج کروانا قبول نہیں۔
عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا ہے کہ عدالتی نظام دفن ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں عمران خان سے متعلق تفصیلات اس وقت ملیں جب سلمان صفدر کو سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے بتایا کہ انہیں 3 ماہ سے دھندلا نظر آ رہا تھا تاہم صحت کے حساب سے وہ فٹ ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ آنکھ کی شکایت پر آئی ڈراپ دی گئی جب کہ ملاقات کے دوران عمران خان کی آنکھ سے پانی نکل رہا تھا۔
علیمہ خان کا کہنا تھا کہ آنکھ کا علاج نہ کرنے پر غفور انجم جیل سپرنٹنڈنٹ اور ڈاکٹر مجرم ہیں۔ اگر کل بھوشن ہوتا تو پورے پاکستان کی میڈیکل ٹیم پہنچ جاتی۔ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کمینہ نہیں ہونا چاہیے ۔ پیٹھ پر چھرا مارنے والا ہیرو نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس نے علاج کے لیے کوئی حکم نہیں لکھا۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں چھپا کر علاج کروانا قبول نہیں ہے ۔ عمران خان کے ذاتی معالج کی موجودگی کیوں قبول نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کے پی کے کے تمام ایم این اے، محمود اچکزئی اور ناصر عباس نقوی کے احتجاج پر شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کے پی کے کو بند کر دیا جائے جب تک عمران خان کا علاج نہیں کروایا جاتا۔
علیمہ خانم نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا علاج کروایا جائے ۔ انہوں نے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ کے پی کے بند ہونے پر لوگ برداشت کر کے اپنا حصہ ڈالیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی رپورٹس پر اعتبار نہیں کریں گے۔ بے بس کمزور پر زور دکھانے والا کمینہ ہوتا ہے۔ علیمہ خان نے بتایا کہ رات کو فون آیا تھا کہ اسپتال میں علاج کروا دیں گے مگر ان کے ڈاکٹر اور فیملی ممبر نہیں ہوں گے، جو ہمیں قبول نہیں ہے، صحیح طرح سے علاج کروایا جائے۔
قبل ازیں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 5 اکتوبر کو پولیس پر مبینہ تشدد اور سڑک بلاک کرنے کے مقدمے میں عمران خان کی بہن علیمہ خان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت اے ٹی سی جج منظر علی گل نے کی، جس میں عدالت نے پراسیکیوشن سے مقدمات کا ریکارڈ اور وکلا سے دلائل طلب کرلیے ۔
عدالت نے علیمہ خان کی عبوری ضمانت میں 13 مارچ تک توسیع کردی۔ آج کی سماعت میں علیمہ خان نے عدالت کے روبرو پیش ہوکر حاضری مکمل کروائی ۔ واضح رہے کہ اس کیس کا مقدمہ تھانہ شفیق آباد میں درج ہے۔