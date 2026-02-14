عمران خان کی آنکھ کا معاملہ، علیمہ خان پھٹ پڑیں، سخت ردعمل

عدالتی نظام دفن ہو چکا ہے، آنکھ کا علاج نہ کرنے پر سپرنٹنڈنٹ جیل اور ڈاکٹر مجرم ہیں، میڈیا سے گفتگو

ویب ڈیسک February 14, 2026
facebook whatsup
لاہور:

بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عدالتی نظام دفن ہو چکا ہے، عمران خان کی آنکھ کا چھپ کر علاج کروانا قبول نہیں۔

عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا ہے کہ عدالتی نظام دفن ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں  عمران خان سے متعلق تفصیلات اس وقت ملیں جب سلمان صفدر کو سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے بتایا کہ انہیں 3 ماہ سے دھندلا نظر آ رہا تھا تاہم صحت کے حساب سے وہ فٹ ہیں۔  علیمہ خان نے کہا کہ آنکھ کی شکایت پر آئی ڈراپ دی گئی جب کہ ملاقات کے دوران عمران خان کی آنکھ سے پانی نکل رہا تھا۔

علیمہ خان کا کہنا تھا کہ آنکھ کا علاج نہ کرنے پر غفور انجم جیل سپرنٹنڈنٹ اور ڈاکٹر مجرم ہیں۔ اگر کل بھوشن ہوتا تو پورے پاکستان کی میڈیکل ٹیم پہنچ جاتی۔ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کمینہ نہیں ہونا چاہیے ۔ پیٹھ پر چھرا مارنے والا ہیرو نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس نے علاج کے لیے کوئی حکم نہیں لکھا۔

انہوں نے کہا کہ ہمیں چھپا کر علاج کروانا قبول نہیں ہے ۔ عمران خان کے ذاتی معالج کی موجودگی کیوں قبول نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کے پی کے کے تمام ایم این اے، محمود اچکزئی اور ناصر عباس نقوی کے احتجاج پر شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کے پی کے کو بند کر دیا جائے جب تک عمران خان کا علاج نہیں کروایا جاتا۔

علیمہ خانم نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا علاج کروایا جائے ۔ انہوں نے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ کے پی کے بند ہونے پر لوگ برداشت کر کے اپنا حصہ ڈالیں۔

مزید پڑھیں

Express News

26نومبر احتجاج؛ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار

Express News

عدالتوں میں جھوٹے گواہ پیش کیے جارہے ہیں، علیمہ خان

انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی رپورٹس پر اعتبار نہیں کریں گے۔ بے بس کمزور پر زور دکھانے والا کمینہ ہوتا ہے۔ علیمہ خان نے بتایا کہ رات کو فون آیا تھا کہ اسپتال میں علاج کروا دیں گے مگر ان کے ڈاکٹر اور فیملی ممبر نہیں ہوں گے، جو ہمیں قبول نہیں ہے، صحیح طرح سے علاج کروایا جائے۔

قبل ازیں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور  میں  5 اکتوبر کو پولیس پر مبینہ تشدد اور سڑک بلاک کرنے  کے مقدمے  میں عمران خان کی بہن علیمہ خان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت اے ٹی سی جج منظر علی گل نے کی، جس میں عدالت نے پراسیکیوشن سے مقدمات کا ریکارڈ اور وکلا سے دلائل طلب کرلیے ۔

عدالت نے علیمہ خان کی عبوری ضمانت میں 13 مارچ تک توسیع  کردی۔ آج کی سماعت میں علیمہ خان نے عدالت کے روبرو پیش ہوکر حاضری مکمل کروائی ۔ واضح رہے کہ اس کیس کا مقدمہ تھانہ شفیق آباد میں درج ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

 Feb 14, 2026 11:20 AM |
سابق پاکستانی اداکارہ نے اپنی پہلی طلاق سے متعلق کھل کر بتادیا

سابق پاکستانی اداکارہ نے اپنی پہلی طلاق سے متعلق کھل کر بتادیا

Feb 14, 2026 10:37 AM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی؟ سوشل میڈیا پر   تہلکہ مچ گیا

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی؟ سوشل میڈیا پر   تہلکہ مچ گیا

 Feb 14, 2026 02:23 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں پانی کا بحران بدترین شکل اختیار کرگیا

Express News

عید کے بعد ملک بھر میں عوامی مہم چلائی جائے گی، مولانا فضل الرحمان کی حافظ نعیم کے ہمراہ گفتگو

Express News

بانی کی فیملی اور ڈاکٹرز سے ملاقات کروائی جائے، لیگی رہنما جاوید لطیف

Express News

بحیرہ عرب میں پاک بحریہ، میری ٹائم ایجنسی کی کارروائی، 20 ارب روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد

Express News

سپریم کورٹ میں عمران خان کے 6 مقدمات سماعت کے لیے مقرر

Express News

اڈیالہ جیل میں کسی کی بینائی چلی جائے تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ، حکومت پنجاب ہے، شاہ محمود قریشی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو