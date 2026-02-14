عمران خان  کی توشہ خانہ ٹو کیس میں سزا معطل اور ضمانت پر رہائی کی درخواست دائر

درخواست میں آنکھ کے مرض اور علاج سے متعلق مؤقف اختیار کیا گیا ہے، بیرسٹر سلمان صفدر

ویب ڈیسک February 14, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

بانی پی ٹی آئی عمران خان کی توشہ خانہ ٹو کیس میں سزا معطل اور ضمانت پر رہائی کی درخواست دائر کردی گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چوہدری کے ذریعے توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل کرکے ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔

علاوہ ازیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی سزا معطل کرنے کا کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست دائر کی گئی ہے۔

اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ  توشہ خانہ ٹو میرٹ اور طبی بنیاد پر سزا معطلی کا کیس بنتا ہے۔  بانی پی ٹی آئی اپنی دائیں آنکھ کی ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہیں۔ آنکھ کی بیماری کی تشخیص پمز کے ڈاکٹر محمد عارف نے کی  ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

عمران خان کی آنکھ کا معاملہ، علیمہ خان پھٹ پڑیں، سخت ردعمل

Express News

عمران خان کے طبی معائنے سے متعلق اہم پیشرفت

Express News

عمران خان کی صحت پر سیاست کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا، وزیراعلیٰ پختونخوا

درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر نے قرار دیا ہے کہ درخواست گزار کی دائیں آنکھ خون کے لوتھڑے کے باعث شدید متاثر ہو چکی ہے۔ بیماری کے نتیجے میں  دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15 فیصد  رہ گئی ہے۔ اس بیماری کا علاج جیل کے اندر ممکن نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی عمر 73 سال ہے، انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے ۔

بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز آئندہ ہفتے مقرر کیے جائیں  گے۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے مرض کے بعد جلد سماعت کی درخواست دائر کی  ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بشریٰ بی بی خاتون ہیں ان کو ایک سال سے ضمانت نہیں ملی ۔ ہم نے درخواست کی ہے کہ پیر کے روز بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی ضمانت کی درخواستیں مقرر کریں ۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

 Feb 14, 2026 11:20 AM |
سابق پاکستانی اداکارہ نے اپنی پہلی طلاق سے متعلق کھل کر بتادیا

سابق پاکستانی اداکارہ نے اپنی پہلی طلاق سے متعلق کھل کر بتادیا

Feb 14, 2026 10:37 AM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی؟ سوشل میڈیا پر   تہلکہ مچ گیا

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی؟ سوشل میڈیا پر   تہلکہ مچ گیا

 Feb 14, 2026 02:23 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں پانی کا بحران بدترین شکل اختیار کرگیا

Express News

عید کے بعد ملک بھر میں عوامی مہم چلائی جائے گی، مولانا فضل الرحمان کی حافظ نعیم کے ہمراہ گفتگو

Express News

بانی کی فیملی اور ڈاکٹرز سے ملاقات کروائی جائے، لیگی رہنما جاوید لطیف

Express News

بحیرہ عرب میں پاک بحریہ، میری ٹائم ایجنسی کی کارروائی، 20 ارب روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد

Express News

سپریم کورٹ میں عمران خان کے 6 مقدمات سماعت کے لیے مقرر

Express News

اڈیالہ جیل میں کسی کی بینائی چلی جائے تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ، حکومت پنجاب ہے، شاہ محمود قریشی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو