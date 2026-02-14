5 ارب سے زائد کی ٹرانزیکشن؛ کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں ایک اور ملزم گرفتار

ملزم فاضل خان نجی تعمیراتی کمپنی کا مالک ہے، نیب پراسیکیوٹر کی استدعا پر 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور

ویب ڈیسک February 14, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
پشاور:

اپر کوہستان مالیاتی اسکینڈل کے سلسلے میں ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق  گرفتار ملزم فاضل خان کو احتساب جج محمد ظفر کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں سماعت کے دوران سینئر اسپیشل پراسیکیوٹر نیب حبیب اللہ بیگ اور تفتیشی افسر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔

نیب پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم فاضل خان ایک نجی تعمیراتی کمپنی کا مالک ہے اور اس کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں بھاری رقم منتقل ہوئی ہے۔ پراسیکیوٹر کے مطابق ملزم کے 5 مختلف بینکوں کے اکاؤنٹس میں 5.277 بلین روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔

نیب پراسیکیوٹر نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزم سے تفتیش کی ضرورت ہے لہٰذا اسے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کیا جائے۔ بعد ازاں عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزم فاضل خان کو تفتیش کے لیے 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

 Feb 14, 2026 11:20 AM |
سابق پاکستانی اداکارہ نے اپنی پہلی طلاق سے متعلق کھل کر بتادیا

سابق پاکستانی اداکارہ نے اپنی پہلی طلاق سے متعلق کھل کر بتادیا

Feb 14, 2026 10:37 AM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی؟ سوشل میڈیا پر   تہلکہ مچ گیا

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی شادی؟ سوشل میڈیا پر   تہلکہ مچ گیا

 Feb 14, 2026 02:23 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں پانی کا بحران بدترین شکل اختیار کرگیا

Express News

عید کے بعد ملک بھر میں عوامی مہم چلائی جائے گی، مولانا فضل الرحمان کی حافظ نعیم کے ہمراہ گفتگو

Express News

بانی کی فیملی اور ڈاکٹرز سے ملاقات کروائی جائے، لیگی رہنما جاوید لطیف

Express News

بحیرہ عرب میں پاک بحریہ، میری ٹائم ایجنسی کی کارروائی، 20 ارب روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد

Express News

سپریم کورٹ میں عمران خان کے 6 مقدمات سماعت کے لیے مقرر

Express News

اڈیالہ جیل میں کسی کی بینائی چلی جائے تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ، حکومت پنجاب ہے، شاہ محمود قریشی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو