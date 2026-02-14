میزائل پروگرام ہماری ریڈ لائن ہے جس پر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ایران

ایرانی فوج ہائی الرٹ پر ہے اور کسی بھی فوجی کارروائی پر فوری جواب دیا جائے گا، مشیر خامنہ ای

ویب ڈیسک February 14, 2026
تہران:

ایران نے اپنے میزائل پروگرام کو ایک بار پھر ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس پر کسی بھی قسم کی مذاکراتی پیشکش ناقابل قبول ہے۔

عرب ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے سینئر مشیر علی شمخانی نے کہا کہ ایران کا میزائل پروگرام کسی بھی مذاکرات کی حدود میں نہیں آتا اور اس پر کسی بھی گفتگو کی گنجائش نہیں۔

علی شمخانی نے مزید کہا کہ ایرانی فوج ہائی الرٹ پر ہے اور کسی بھی فوجی کارروائی پر فوری، فیصلہ کن اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بیرونی طاقتوں کی جانب سے کسی بھی غلط حساب کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

سینئر ایرانی رہنما نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات تب ممکن ہیں جب وہ حقیقت پسندی پر مبنی ہوں اور غیر ضروری مطالبات سے گریز کیا جائے۔
