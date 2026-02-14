کوئی بیماری کا بہانہ بنا کر سزاؤں میں معافی چاہتا ہے تو بھول جائے، وزیر ریلوے

راولپنڈی:
وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ کوئی بیماری کا بہانہ بنا کر سزاؤں میں معافی چاہتا ہے تو بھول جائے۔
ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 4-5 کی اپ گریڈیشن اور افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑائیں گے لیکن کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اس کو بہانہ بنا کر سزاؤں کی معافی چاہتا ہے تو اسے بھول جائے۔وہی ہوگا جو جیل رولز اجازت دیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ریلوے ٹریک کا ہے،چیلنجز ہیں لیکن ہم مقابلہ کریں گے۔ کبھی رونا دھونا نہیں کیا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، جن افسران کو ٹارگٹس دیے انہوں نے 30جون تک حاصل کرنے ہیں ورنہ پر ان کو سیٹ پر رہنے کا حق نہیں ہو گا۔
حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے ٹاسک دیا ہے ٹریک کا۔ قازقستان ازبکستان کے صدور آئے تھے، ازبک صدر سے ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا۔ قازقستان کے ساتھ ابھی معاہدہ کیا ہے کہ چمن، قندھار، ہرات، ترکمانستان سے 840 کلو میٹر فاصلہ ہے، یہ ٹارگٹ حاصل کرنے پر ہم سینٹرل ایشیا سے منسلک ہو جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ کوئٹہ تافتان بارڈر پر ہماری مال گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اگر حملے نہ ہوتے تو ہم مال گاڑی چلانے کے لیے تیار تھے۔ ایم ایل ون بنانے کا نادر موقع تھا جو ہم نے کھو دیا۔ 480 کلومیٹر کراچی روہڑی 2 ارب ڈالر ایشین بینک سے منظور ہو چکے ہیں، جولائی کے اختتام تک اس کو شروع کردیں گے۔
وزیر ریلوے نے بتایا کہ پیپلز ٹرین پورے کوئٹہ کو کور کرے گی۔ بلوچستان حکومت اس کی فنڈنگ کرے گی۔ روہڑی سے کراچی 8 فریٹ ٹرینیں چل رہی ہیں، اب 10ہو گئی ہیں لیکن روزانہ 12 کا ٹارگٹ ہے۔
انہوں نے کہا کہ راولپنڈی ریلوے اسپتال کے علاوہ ہمارے تمام اسپتال اصطبل کا منظر پیش کر رہے ہیں، انہیں آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری پرائم ٹرینوں میں ٹکٹ ملنا مشکل ہوتا ہے۔ ہزارہ ٹرین کو اپ گریڈ کر دیا ہے لیکن عوام ایکسپریس کو دیکھ کر منہ دوسری طرف کر دیا تھا۔
حنیف عباسی نے کہا کہ یہ صدیوں کا گند ہے، جلدی صاف نہیں ہو گا۔ تمام ٹرینیں دسمبر 2026 تک اپ گریڈ ہو جائیں گی۔ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ چیزوں کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ ہم نے نیپال، بنگلا دیشں، سری لنکا،چلی سے رابطہ کیا ہے، ہم کوچز، ویگن کو ٹو او ٹو کے تحت دیں گے۔ این ایل سی 4 ٹرینیں ہم سے بنوانے جا رہی ہے۔ آٹو موبائل کو ٹرانسپورٹ کرنے کے اسٹاپ نہیں تھے لیکن ہم نے ڈیزائن بنا لیا ہے، خوردنی تیل کو بھی اپ کنٹری لانے کے لیے بات ہو گئی ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ایم ایل 2پر این ایل سی اور ڈی پی ورلڈ کی معاونت سے ڈھائی ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے بنانے جا رہے ہیں۔ ڈیجٹیلائزیشن پر ایف ڈبلیو او سے معاہدہ ہو گیا ہے۔ ہر اسٹیشن اسمارٹ اینڈ سیف بننے جارہا ہے۔ 14 ویوو بریز لگیں گی کہ ویگن اوور لوڈ نہ ہو۔ آج 80 لاکھ لوگ تیل کو استعمال کر رہے ہیں، ہم چوری، اسمگلنگ کو بھی روک رہے ہیں۔
وزیر ریلوے کے مطابق لاہور اسٹیشن کے باہر جو ہونے جا رہا ہے آپ دنیا کے اسٹیشن بھول جائیں گے۔2 ارب روپے وزیراعلیٰ مریم نواز نے دیے ہیں۔ ریلوے کراسنگ بہت بڑا ایشو ہے۔ 1875 مقامات پر پھاٹک نہیں لیکن یہ صوبوں کا کام ہے۔ کے پی حکومت نے بھی برانچ کیسسز کی منظوری دے دی ہے۔ یہ مثبت کام ہے۔ سفاری ٹرین کی اپ لفٹنگ کے لیے کہا ہے۔ تھر میں بھی سفاری ٹرین شروع کی ہے ،جہاں موقع مل رہا ہے وہاں سیاحت کے لیے کام کر رہے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ سیلری کا کوئی ایشو نہیں، 2، 2 ماہ بعد ملتی تھی، اب 4,5دن بعد ملتی ہے۔ جس نے ٹریک بحال اور ری اسٹور کیا، گارڈ، ڈرائیور سمیت دیگر ملازمین کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کے کرایے پہلے ہی کم ہیں۔