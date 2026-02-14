چیف جسٹس آف پاکستان کا بہاولنگر کے فورٹ عباس جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ

چیف جسٹس آف پاکستان نے لاہو ر ہائیکورٹ کے چیف جسٹس کے ہمراہ فیلڈ وزٹ کیا، جو کم وسائل والے اضلاع میں انصاف کی فراہمی کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس سے قبل گوادر، صادق آباد، گھوٹکی، بونی اور نگرپارکر کے دورے بھی کیے جا چکے ہیں۔
دورے کے دوران چیف جسٹس نے جوڈیشل کمپلیکس میں عدالتی امور اور سہولیات کا جائزہ لیا اور کہا کہ آئینی ضمانتوں کی مؤثریت جغرافیہ کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔
چیف جسٹس نے ایل جے سی پی کے چار ترجیحی اصلاحاتی منصوبے اگست 2026 کے اختتام تک مکمل کرنے کی ہدایت دی، جن میں عدالتوں کی سولرائزیشن، ای لائبریریز، خواتین سہولیات اور واٹر پلانٹس شامل ہیں۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولنگر نے ای لائبریری اور سولرائزیشن سہولت کا افتتاح کیا اور ویمن بار روم کا سنگ بنیاد رکھا۔ بار کے لیے ای لائبریری بھی قائم کی گئی۔ چیف جسٹس نے سول جج کی عدالت میں کارروائی دیکھی اور فورٹ عباس و ملحقہ علاقوں میں تعینات ججز سے ملاقات کی۔
چیف جسٹس نے ججز کو دیانت داری، کارکردگی اور سائلین کے ساتھ حساس رویہ برقرار رکھنے کی ہدایت دی اور عدالت کے داخلی دروازے پر فیسلٹیشن سینٹر قائم کرنے کی تجویز دی۔ بار ممبران کے ساتھ انٹرایکٹو سیشن بھی منعقد کیا گیا۔
چیف جسٹس نے مالی سال 2026-27 میں خواتین فیسلٹیشن سینٹرز کے قیام کا اعلان کیا، جہاں مفت قانونی معاونت، نفسیاتی و سماجی خدمات، مصالحتی سہولیات، فیملی وزٹیشن اور جی بی وی متاثرین کی معاونت فراہم کی جائے گی۔ بچوں کے تحفظ اور معاونت کی خدمات بھی شامل ہوں گی۔
چیف جسٹس نے انفراسٹرکچر اور سروس گیپس کی باقاعدہ دستاویز سازی کی ہدایت جاری کی۔