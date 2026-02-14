چیف جسٹس آف پاکستان کا بہاولنگر کے فورٹ عباس جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ

دورے کے دوران چیف جسٹس نے جوڈیشل کمپلیکس میں عدالتی امور اور سہولیات کا جائزہ لیا

ویب ڈیسک February 14, 2026
facebook whatsup

چیف جسٹس آف پاکستان نے لاہو ر ہائیکورٹ کے چیف جسٹس کے ہمراہ فیلڈ وزٹ کیا، جو کم وسائل والے اضلاع میں انصاف کی فراہمی کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس سے قبل گوادر، صادق آباد، گھوٹکی، بونی اور نگرپارکر کے دورے بھی کیے جا چکے ہیں۔

دورے کے دوران چیف جسٹس نے جوڈیشل کمپلیکس میں عدالتی امور اور سہولیات کا جائزہ لیا اور کہا کہ آئینی ضمانتوں کی مؤثریت جغرافیہ کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔

چیف جسٹس نے ایل جے سی پی کے چار ترجیحی اصلاحاتی منصوبے اگست 2026 کے اختتام تک مکمل کرنے کی ہدایت دی، جن میں عدالتوں کی سولرائزیشن، ای لائبریریز، خواتین سہولیات اور واٹر پلانٹس شامل ہیں۔

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولنگر نے ای لائبریری اور سولرائزیشن سہولت کا افتتاح کیا اور ویمن بار روم کا سنگ بنیاد رکھا۔ بار کے لیے ای لائبریری بھی قائم کی گئی۔ چیف جسٹس نے سول جج کی عدالت میں کارروائی دیکھی اور فورٹ عباس و ملحقہ علاقوں میں تعینات ججز سے ملاقات کی۔

چیف جسٹس نے ججز کو دیانت داری، کارکردگی اور سائلین کے ساتھ حساس رویہ برقرار رکھنے کی ہدایت دی اور عدالت کے داخلی دروازے پر فیسلٹیشن سینٹر قائم کرنے کی تجویز دی۔ بار ممبران کے ساتھ انٹرایکٹو سیشن بھی منعقد کیا گیا۔

چیف جسٹس نے مالی سال 2026-27 میں خواتین فیسلٹیشن سینٹرز کے قیام کا اعلان کیا، جہاں مفت قانونی معاونت، نفسیاتی و سماجی خدمات، مصالحتی سہولیات، فیملی وزٹیشن اور جی بی وی متاثرین کی معاونت فراہم کی جائے گی۔ بچوں کے تحفظ اور معاونت کی خدمات بھی شامل ہوں گی۔

چیف جسٹس نے انفراسٹرکچر اور سروس گیپس کی باقاعدہ دستاویز سازی کی ہدایت جاری کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیل میں قید بالی ووڈ اداکار سے کیا غلطی ہوئی؟ نامور ہدایتکار نے سب بتادیا

جیل میں قید بالی ووڈ اداکار سے کیا غلطی ہوئی؟ نامور ہدایتکار نے سب بتادیا

 Feb 14, 2026 02:21 PM |
سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

 Feb 14, 2026 11:20 AM |
سابق پاکستانی اداکارہ نے اپنی پہلی طلاق سے متعلق کھل کر بتادیا

سابق پاکستانی اداکارہ نے اپنی پہلی طلاق سے متعلق کھل کر بتادیا

Feb 14, 2026 10:37 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں پانی کا بحران بدترین شکل اختیار کرگیا

Express News

عید کے بعد ملک بھر میں عوامی مہم چلائی جائے گی، مولانا فضل الرحمان کی حافظ نعیم کے ہمراہ گفتگو

Express News

بانی کی فیملی اور ڈاکٹرز سے ملاقات کروائی جائے، لیگی رہنما جاوید لطیف

Express News

بحیرہ عرب میں پاک بحریہ، میری ٹائم ایجنسی کی کارروائی، 20 ارب روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد

Express News

سپریم کورٹ میں عمران خان کے 6 مقدمات سماعت کے لیے مقرر

Express News

اڈیالہ جیل میں کسی کی بینائی چلی جائے تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ، حکومت پنجاب ہے، شاہ محمود قریشی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو