سلمان آغا کے بیان پر بھارتی کپتان کا دلچسپ جواب!

سلمان آغا نے ابھیشیک شرما کے بھارتی پلیئنگ الیون کا حصہ ہونے کی امید کا اظہار کیا تھا

ویب ڈیسک February 14, 2026
facebook whatsup

بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی کپتان سلمان آغا کے بیان پر دلچسپ جواب دے دیا۔

15 فروری کو شیڈول ہائی وولٹیج ٹاکرے سے قبل ہفتے کے روز ہونے پریس کانفرس میں سلمان آغا نے بھارتی ٹیم کے اوپنر ابھیشیک شرما کی تعریف کرتے ہوئے ان کے میچ کھیلنے کے لیے امید ظاہر کی تھی۔

ان کا کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں ابھیشیک اچھے کھلاڑی ہیں اور وہ پُر امید ہیں کہ ابھیشیک میچ کھیلیں گے کیوں کہ پاکستان بھارت کی بہترین ٹیم کے خلاف کھیلنا چاہتا ہے۔

بعد ازاں سوریا کمار یادو نے پری میچ پریس کانفرنس کی اور اپنے پاکستانی ہم منصب کے بیان پر دلچسپ جواب دیا۔

انہوں نے کہا کہ اگر سلمان علی آغا چاہتا ہے کہ کل ابھیشیک شرما کھیلے، تو وہ کھیلے گا۔

بھارت کے جارح مزاج بلے باز ابھیشیک شرما 2024 میں کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ 38 میچز کی 37 اننگز میں 37.05 کے اوسط اور 194.74 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ 1297 رنز اسکور کر چکے ہیں۔

پاکستان کے خلاف تین میچز میں انہوں نے 36.66 کے اوسط اور 189.65 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ وہ 110 رنز بنائے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

 Feb 14, 2026 08:04 PM |
جیل میں قید بالی ووڈ اداکار سے کیا غلطی ہوئی؟ نامور ہدایتکار نے سب بتادیا

جیل میں قید بالی ووڈ اداکار سے کیا غلطی ہوئی؟ نامور ہدایتکار نے سب بتادیا

 Feb 14, 2026 02:21 PM |
سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

 Feb 14, 2026 11:20 AM |

متعلقہ

Express News

’عثمان طارق نئے ہیں‘، میچ سے قبل سنیل گواسکر کی عثمان طارق سے متعلق گفتگو

Express News

آسٹریلیا سے جیت کے بعد زمبابوے کے اوپنر کا بڑا بیان!

Express News

پی ایس ایل آکشن میں نظرانداز ہونیوالے مزرابانی نے آسٹریلیا کو دھول چٹا دی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: امریکا نے نیدرلینڈز کو 93 رنز سے شکست دیدی

Express News

ٹی 20 ورلڈ کپ: یو اے ای نے کینیڈا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی

Express News

سلمان بٹ کا پاک بھارت میچ سے متعلق بڑا بیان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو