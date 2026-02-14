بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی کپتان سلمان آغا کے بیان پر دلچسپ جواب دے دیا۔
15 فروری کو شیڈول ہائی وولٹیج ٹاکرے سے قبل ہفتے کے روز ہونے پریس کانفرس میں سلمان آغا نے بھارتی ٹیم کے اوپنر ابھیشیک شرما کی تعریف کرتے ہوئے ان کے میچ کھیلنے کے لیے امید ظاہر کی تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں ابھیشیک اچھے کھلاڑی ہیں اور وہ پُر امید ہیں کہ ابھیشیک میچ کھیلیں گے کیوں کہ پاکستان بھارت کی بہترین ٹیم کے خلاف کھیلنا چاہتا ہے۔
بعد ازاں سوریا کمار یادو نے پری میچ پریس کانفرنس کی اور اپنے پاکستانی ہم منصب کے بیان پر دلچسپ جواب دیا۔
انہوں نے کہا کہ اگر سلمان علی آغا چاہتا ہے کہ کل ابھیشیک شرما کھیلے، تو وہ کھیلے گا۔
بھارت کے جارح مزاج بلے باز ابھیشیک شرما 2024 میں کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ 38 میچز کی 37 اننگز میں 37.05 کے اوسط اور 194.74 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ 1297 رنز اسکور کر چکے ہیں۔
پاکستان کے خلاف تین میچز میں انہوں نے 36.66 کے اوسط اور 189.65 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ وہ 110 رنز بنائے ہیں۔