چیئرمین پی سی بی محسن نقوی  پاک بھارت میچ دیکھنے کیلیے سری لنکا پہنچ گئے

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیل رہا ہے اور سری لنکا ہمارا میزبان ہے، چیئرمین پی سی بی

ویب ڈیسک February 14, 2026
facebook whatsup

وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو پہنچ گئے جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔

ایئرپورٹ پر سری لنکا کے نائب وزیر برائے پورٹس و ایوی ایشن جنیتھیا راون کوڈ یتھوواکو نے معزز مہمان کا خیرمقدم کیا۔ اس موقع پر سری لنکا میں پاکستان کے ہائی کمشنر میجر جنرل (ر) فہیم العزیز بھی موجود تھے۔

کولمبو آمد کے بعد محسن نقوی اور سری لنکن وزیر کے درمیان ملاقات بھی ہوئی جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور کرکٹ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

سری لنکن وزیر نے کولمبو آمد پر محسن نقوی کو ویلکم کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی سری لنکا آمد ہمارے لیے باعثِ مسرت ہے۔واضح رہے کہ سری لنکا میں کل بروز اتوار 15 فروری کو ہائی وولٹیج ٹاکرا ہوگا جس کے لیے قومی کرکٹ ٹیم پہلے سے تیارہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پی سی بی سربراہ پاک بھارت میچ دیکھنے کیلیے سری لنکا روانہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: شاناکا کی ریکارڈ ساز اننگز، سری لنکا نے عمان کو 105 رنز سے شکست دے دی

اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان سری لنکا کے ساتھ بہترین تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیل رہا ہے اور سری لنکا ہمارا میزبان ہے، ہم اپنے میزبان کی عزت و احترام کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔

چیئرمین پی سی بی کے ہمراہ چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی سمیر احمد، چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل سلمان نصیر اور ڈائریکٹر میڈیا پی سی بی عامر میر بھی کولمبو پہنچے ہیں۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

 Feb 14, 2026 08:04 PM |
جیل میں قید بالی ووڈ اداکار سے کیا غلطی ہوئی؟ نامور ہدایتکار نے سب بتادیا

جیل میں قید بالی ووڈ اداکار سے کیا غلطی ہوئی؟ نامور ہدایتکار نے سب بتادیا

 Feb 14, 2026 02:21 PM |
سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی، ہانیہ عامر نے سب کو چونکا دیا

 Feb 14, 2026 11:20 AM |

متعلقہ

Express News

’عثمان طارق نئے ہیں‘، میچ سے قبل سنیل گواسکر کی عثمان طارق سے متعلق گفتگو

Express News

آسٹریلیا سے جیت کے بعد زمبابوے کے اوپنر کا بڑا بیان!

Express News

پی ایس ایل آکشن میں نظرانداز ہونیوالے مزرابانی نے آسٹریلیا کو دھول چٹا دی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: امریکا نے نیدرلینڈز کو 93 رنز سے شکست دیدی

Express News

ٹی 20 ورلڈ کپ: یو اے ای نے کینیڈا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی

Express News

سلمان بٹ کا پاک بھارت میچ سے متعلق بڑا بیان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو