بھارتی بلے باز تلک ورما کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف بیٹنگ پر جانے سے پہلے ہی ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔
ایشیا کپ میں بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف فائنل میں عمدہ بیٹنگ کرنے والے تلک ورما نے ایک انٹرویو میں اس اننگز سے متعلق بتایا کہ بیٹنگ پر جانے سے پہلے ہی ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ بھارت پاکستان کے خلاف پچھلے دونوں میچ جیتا تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ ہر کوئی یہ توقع کر رہا تھا کہ بھارت آسانی سے جیت جائے گا لیکن وہ دبئی میں فائنل میچ تھا وہ بھی پاکستان کے خلاف۔ ان کا بولنگ اٹیک بہت زبردست تھا اور وہ (تلک) بس یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہ میچ نہیں ہار سکتے۔
انہوں نے کہا کہ وہ بچپن سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ممبئی انڈینز میں ایسا کیا ہے، انہوں نے اپنا نام دباؤ میں کھیل کر بنایا ہے۔