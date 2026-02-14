’پاکستان کیخلاف پسینے چھوٹ رہے تھے‘، بھارتی بلے باز کا اعتراف

ایشیا کپ فائنل میں بیٹنگ پر جانے سے پہلے ہی ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے: بھارتی بلے باز

ویب ڈیسک February 14, 2026
بھارتی بلے باز تلک ورما کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف بیٹنگ پر جانے سے پہلے ہی ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔

ایشیا کپ میں بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف فائنل میں عمدہ بیٹنگ کرنے والے تلک ورما نے ایک انٹرویو میں اس اننگز سے متعلق بتایا کہ بیٹنگ پر جانے سے پہلے ہی ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ بھارت پاکستان کے خلاف پچھلے دونوں میچ جیتا تھا۔

ان کا کہنا تھا کہ ہر کوئی یہ توقع کر رہا تھا کہ بھارت آسانی سے جیت جائے گا لیکن وہ دبئی میں فائنل میچ تھا وہ بھی پاکستان کے خلاف۔ ان کا بولنگ اٹیک بہت زبردست تھا اور وہ (تلک) بس یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہ میچ نہیں ہار سکتے۔

انہوں نے کہا کہ وہ بچپن سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ممبئی انڈینز میں ایسا کیا ہے، انہوں نے اپنا نام دباؤ میں کھیل کر بنایا ہے۔
