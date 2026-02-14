شہر قائد کے ڈسٹرکٹ کورنگی میں لاقانونیت کی انتہا، نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے بزرگ خاتون اور نوجوان جاں بحق ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق کورنگی بلال کالونی میں فائرنگ کے واقعے میں بزرگ خاتون جاں بحق ہوگئیں، مقتولہ کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے ایدھی کے رضا کاروں نے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔
ریسکیو حکام کے مطابق مقتولہ کی شناخت 60 سالہ سائرہ کے نام سے کی گئی جبکہ ایس ایچ او کورنگی صنعتی ایریا ناصر محمود نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے کا پتہ چلا ہے۔
سائرہ خاتون کا ایک معذور بیٹا ہے جو کہ بھیک مانگتا ہے اور خاتون روز صبح اسے کسی مقام پر چھوڑ کر آتی ہے اور رات کو واپس لیکر آتی ہے اور جس وقت خاتون کو نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگی وہ بیٹے کو لیکر آئی تھی اور گولی اسے گھر کے قریب ہی لگی تھی جس سے وہ زخمی ہوگئی جسے قریبی نجی اسپتال لیجایا گیا جہاں وہ دم توڑ گئی ۔
تاہم پولیس اس حوالے سے مزید چھان بین کر رہی ہے۔
دوسری جانب کورنگی کے علاقے 3 نمبر سیکٹر 50 اے میں فائرنگ سے نوعمر لڑکا جاں بحق ہوگیا جس کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ مقتول کی شناخت 14 سالہ اسد کے نام سے کی گئی جسے سینے پر گولی لگی تھی۔
اس حوالے سے ایس ایچ او زمان ٹاؤن ایاز خان نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی گھر کے اندر لگنے سے پیش آنے کا بتایا گیا ہے جس کی پولیس اہلخانہ سے مزید معلومات حاصل کرتے ہوئے تحقیقات کر رہی ہے۔