کورنگی میں ایک گھنٹے کے دوران اندھی گولیاں لگنے سے 2 شہری جاں بحق

بلال کالونی میں 60 سالہ خاتون جبکہ زمان ٹاؤن میں 14 سالہ لڑکا نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے جاں بحق ہوا

منور خان February 15, 2026
facebook whatsup

شہر قائد کے ڈسٹرکٹ کورنگی میں لاقانونیت کی انتہا، نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے بزرگ خاتون اور نوجوان جاں بحق ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق کورنگی بلال کالونی میں فائرنگ کے واقعے میں بزرگ خاتون جاں بحق ہوگئیں، مقتولہ کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے ایدھی کے رضا کاروں نے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔

ریسکیو حکام کے مطابق مقتولہ کی شناخت 60 سالہ سائرہ کے نام سے کی گئی جبکہ ایس ایچ او کورنگی صنعتی ایریا ناصر محمود نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے کا پتہ چلا ہے۔

سائرہ خاتون کا ایک معذور بیٹا ہے جو کہ بھیک مانگتا ہے اور خاتون روز صبح اسے کسی مقام پر چھوڑ کر آتی ہے اور رات کو واپس لیکر آتی ہے اور جس وقت خاتون کو نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگی وہ بیٹے کو لیکر آئی تھی اور گولی اسے گھر کے قریب ہی لگی تھی جس سے وہ زخمی ہوگئی جسے قریبی نجی اسپتال لیجایا گیا جہاں وہ دم توڑ گئی ۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی؛ مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے، 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار 

Express News

کراچی؛ اورنگی ٹاؤن میں مسلح افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ، نابینا شخص جاں بحق 

Express News

کراچی جناح اسپتال کے شعبہ حادثات میں آگ لگ گئی

تاہم پولیس اس حوالے سے مزید چھان بین کر رہی ہے۔

دوسری جانب کورنگی کے علاقے  3 نمبر سیکٹر 50 اے میں فائرنگ سے نوعمر لڑکا جاں بحق ہوگیا جس کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ مقتول کی شناخت 14 سالہ اسد کے نام سے کی گئی جسے سینے پر گولی لگی تھی۔

اس حوالے سے ایس ایچ او زمان ٹاؤن ایاز خان نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی گھر کے اندر لگنے سے پیش آنے کا بتایا گیا ہے جس کی پولیس اہلخانہ سے مزید معلومات حاصل کرتے ہوئے تحقیقات کر رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

Feb 15, 2026 12:54 AM |
اچھی خبر؛ بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست پر جاوید اختر کا طنزیہ بیان وائرل

اچھی خبر؛ بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست پر جاوید اختر کا طنزیہ بیان وائرل

Feb 14, 2026 10:57 PM |
ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

 Feb 14, 2026 08:04 PM |

متعلقہ

Express News

کورنگی میں ایک گھنٹے کے دوران اندھی گولیاں لگنے سے 2 شہری جاں بحق

Express News

مراد سعید سینیٹ کی رکنیت سے مستعفی

Express News

کراچی کے حقوق کیلئے پورے پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا، امیر جماعت اسلامی

Express News

خاندان کے کم از کم ایک فرد اور ذاتی معالج کے بغیر بانی چیئرمین کا علاج قبول نہیں، پی ٹی آئی

Express News

مصطفیٰ کمال کا لیاقت آباد سے تحریک شروع کرنے کا اعلان

Express News

14 برس  کی قید حوصلے کے ساتھ کاٹی، صدر مملکت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو