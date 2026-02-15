ایپسٹین نے جیل میں خودکشی نہیں کی؟ ڈاکٹرز کا چونکا دینے والا دعویٰ

اس معاملے پر مختلف حلقوں کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے

ویب ڈیسک February 15, 2026
facebook whatsup

کمسن بچیوں سے جنسی زیادتی اور انسانی اسمگلنگ کے مقدمات میں ملوث بدنام امریکی سرمایہ کار جیفری ایپسٹین کی موت سے متعلق ایک نیا دعویٰ سامنے آیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق بعض ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایپسٹین نے خودکشی نہیں کی بلکہ ممکنہ طور پر ان کا گلا دبایا گیا تھا۔ یہ دعویٰ ان کی موت کے حوالے سے جاری بحث کو ایک بار پھر تازہ کر رہا ہے۔

یاد رہے کہ جیفری ایپسٹین اگست 2019 میں نیویارک کی جیل میں مردہ پائے گئے تھے۔ اس وقت سرکاری طور پر ان کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا تھا، تاہم اس معاملے پر مختلف حلقوں کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔

دوسری جانب ایپسٹین سے مبینہ تعلقات کے معاملے پر عالمی لاجسٹکس کمپنی ڈی پی ورلڈ کے سربراہ سلطان احمد بن سلیم مستعفی ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایپسٹین سے متعلق جاری دستاویزات میں ان کا نام بھی سامنے آیا تھا۔

حال ہی میں امریکی محکمہ انصاف نے ایپسٹین کیس سے متعلق نئی فائلز جاری کی ہیں جن میں کمسن بچوں سے جنسی زیادتی اور انسانی اسمگلنگ کے الزامات کی تفصیلات شامل ہیں۔ ان دستاویزات کے بعد اس کیس سے جڑے مختلف افراد پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

Feb 15, 2026 12:54 AM |
اچھی خبر؛ بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست پر جاوید اختر کا طنزیہ بیان وائرل

اچھی خبر؛ بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست پر جاوید اختر کا طنزیہ بیان وائرل

Feb 14, 2026 10:57 PM |
ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

 Feb 14, 2026 08:04 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت میں ریاضی کا پرچہ خراب ہونے پر طالبہ نے چھت سے لٹک کر خودکشی کرلی

Express News

جنسی اسکینڈل؛ اپیسٹین کی مساج گرل چیئرمین ڈی پی ورلڈ کے استعفے کا باعث بنی؟

Express News

خوش آمدید رمضان؛ برقی قمقموں سے سجاوٹ؛ گلیاں سج گئیں؛ سعودی عرب کا بڑا اعلان

Express News

غزہ کا بدلہ؛ برطانیہ کی یہودی آبادی میں قتل عام کا منصوبہ؛ ملزمان کو سزائیں

Express News

یوٹیوبر نے لاکھوں روپے مالیت کا اسٹوڈیو جلا دیا، خودسوزی کی کوشش

Express News

بی این پی کی جانب سے تہنیتی پیغام پر صدر آصف علی زرداری کا شکریہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو