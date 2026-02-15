گلگت بلتستان: ایف سی این اے انٹر ڈسٹرکٹ فٹ بال ٹورنامنٹ 2026 کا شاندار انعقاد

سنسنی خیز اور اعصاب شکن فائنل مقابلے میں این ایل آئی مارخور نے 1-0 سے فتح حاصل کی

ویب ڈیسک February 15, 2026
گلگت:

گلگت بلتستان میں کھیلوں کی ترقی کیلئے دوسرا ایف سی این اے انٹر ڈسٹرکٹ فٹبال ٹورنامنٹ 2026 کامیابی سے اختتام پذیر ہوگیا۔

گلگت بلتستان میں کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے کی اختتامی تقریب لالک جان سٹیڈیم جوٹیال گلگت میں منعقد کی گئی۔

پاک فوج کے تعاون سے منعقدہ چیمپیئن شپ میں کھلاڑیوں کی بھرپور صلاحیتوں کو ابھارنے کا موقع ملا، چیمپیئن شپ میں گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع سے 17 ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔

اختتامی تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ، کمانڈر ایف سی این اے، اور پولیس سمیت حکومتی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ سنسنی خیز اور اعصاب شکن فائنل مقابلے میں این ایل آئی مارخور نے 1-0 سے فتح حاصل کی۔

شائقین فٹبال نے گلگت بلتستان میں کھیلوں کے فروغ کیلئے پاک فوج اور ایف سی این اے کی کاوشوں کو سراہا۔

چیمپیئن شپ نے گلگت بلتستان کے بے پناہ ٹیلنٹ اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے کے جذبے کو اجاگر کیا۔
