اوباما کا سخت ردعمل، ٹرمپ کی متنازع ویڈیو پر خاموشی توڑ دی

انہوں نے یہ ردعمل اس ویڈیو کے بعد دیا جسے صدر ٹرمپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا گیا تھا

ویب ڈیسک February 15, 2026
facebook whatsup

سابق امریکی صدر باراک اوباما نے ملک کی سیاسی فضا میں شائستگی اور اخلاقی اقدار کی کمی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

انہوں نے یہ ردعمل اس ویڈیو کے بعد دیا جسے صدر ٹرمپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا گیا تھا، جس میں اوباما اور سابق خاتونِ اول کو توہین آمیز انداز میں دکھایا گیا۔

ایک پوڈکاسٹ انٹرویو میں اوباما نے کہا کہ امریکی سیاسی گفتگو میں غیرمعمولی حد تک سختی اور بے ادبی آچکی ہے۔ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ پہلے عوامی عہدوں کے احترام اور شائستگی کا خیال رکھا جاتا تھا، مگر اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کمی ہو گئی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹرمپ نے اوباما دور کا فیصلہ منسوخ کردیا؛ پاکستان اور دیگر ممالک کو کیا نقصان ہوگا؟

Express News

ٹرمپ کا اوباما اور مشیل کی نامناسب ویڈیو شیئر کرنے پر معافی مانگنے سے انکار

یاد رہے کہ 5 فروری کو شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں 2020 کے صدارتی انتخابات سے متعلق سازشی دعوؤں کے دوران اوباما اور ان کی اہلیہ کو ایک لمحے کے لیے بندر کے جسم پر دکھایا گیا تھا، جس پر سیاسی حلقوں میں شدید ردعمل سامنے آیا۔ بعد ازاں وائٹ ہاؤس نے ویڈیو کو ہٹا دیا اور اسے عملے کی غلطی قرار دیا۔

اوباما نے صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں پر بھی تنقید کی، خاص طور پر ریاست منی سوٹا میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ (ICE) کی کارروائیوں پر۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اہلکاروں کا طرزِ عمل بعض اوقات آمرانہ طرزِ حکومت کی یاد دلاتا ہے۔

ادھر ٹرمپ انتظامیہ کا مؤقف ہے کہ کارروائیاں مجرم عناصر کے خلاف ٹارگٹڈ آپریشنز کا حصہ تھیں۔ تاہم ان اقدامات کے خلاف ملک بھر میں احتجاج بھی دیکھنے میں آیا، جبکہ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فنڈنگ پر کانگریس میں اختلافات سامنے آئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

Feb 15, 2026 12:54 AM |
اچھی خبر؛ بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست پر جاوید اختر کا طنزیہ بیان وائرل

اچھی خبر؛ بنگلادیش میں جماعت اسلامی کی شکست پر جاوید اختر کا طنزیہ بیان وائرل

Feb 14, 2026 10:57 PM |
ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی، ویڈیو وائرل

 Feb 14, 2026 08:04 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت میں ریاضی کا پرچہ خراب ہونے پر طالبہ نے چھت سے لٹک کر خودکشی کرلی

Express News

جنسی اسکینڈل؛ اپیسٹین کی مساج گرل چیئرمین ڈی پی ورلڈ کے استعفے کا باعث بنی؟

Express News

خوش آمدید رمضان؛ برقی قمقموں سے سجاوٹ؛ گلیاں سج گئیں؛ سعودی عرب کا بڑا اعلان

Express News

غزہ کا بدلہ؛ برطانیہ کی یہودی آبادی میں قتل عام کا منصوبہ؛ ملزمان کو سزائیں

Express News

یوٹیوبر نے لاکھوں روپے مالیت کا اسٹوڈیو جلا دیا، خودسوزی کی کوشش

Express News

بی این پی کی جانب سے تہنیتی پیغام پر صدر آصف علی زرداری کا شکریہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو