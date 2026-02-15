کراچی:
جماعتِ اسلامی نے آج کراچی کی 10 بڑی شاہراہوں پر دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے۔
گزشتہ روز سندھ اسمبلی کے باہر پُرامن مظاہرین پر پولیس کے بہیمانہ تشدد، لاٹھی چارج اور شیلنگ کیخلاف آج جماعت اسلامی کی جانب سے اتوار 15 فروری کو پورے ملک میں یوم احتجاج منایا جا رہا ہے۔
جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی کے دس مقامات پر دھرنوں کا اعلان کیا گیا ہے جن میں شارع فیصل، شاہراہ قائدین، سپر ہائی وے، نیشنل ہائی وے، شاہراہ اورنگی، شاہراہ کورنگی، شاہراہ پاکستان، ماڑی پور روڈ سمیت دیگر شاہراہیں شامل ہیں۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز جماعت اسلامی نے سنددھ اسمبلی کے باہر کراچی میں بااختیار بلدیاتی نظام کیلئے دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا تاہم جیسے ہی جماعت اسلامی کی ریلی سندھ اسمبلی کے قریب پہنچی تو پولیس نے کارکنوں کو آگے جانے سے روک دیا۔
پولیس نے شدید شیلنگ، لاٹھی چارج کرکے کارکنوں کو منتشر کردیا تھا، اس دوران متعدد کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔