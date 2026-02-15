بھارت کیخلاف میچ میں پاکستان کی ممکنہ پلیئنگ الیون سامنے آگئی

امریکہ کے خلاف کھیلنے والے وننگ کمبینشن کو بھارت کے خلاف میدان میں اتارا جا سکتا ہے، ذرائع

ویب ڈیسک February 15, 2026
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اہم میچ میں آج پاکستان اور بھارت کے درمیان شاندار مقابلہ متوقع ہے۔

ذرائع کے مطابق امریکہ کے خلاف کھیلنے والے وننگ کمبینشن کو بھارت کے خلاف میدان میں اتارا جا سکتا ہے۔

پاکستان کی ممکنہ پلیئنگ الیون میں صاحبزادہ فرحان ، صائم ایوب، سلمان آغا، بابر اعظم، شاداب خان، عثمان خان، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین آفریدی ، عثمان طارق، ابرار احمد شامل ہوں گے۔

پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ میچ سے قبل اپنی 11 رکنی ٹیم کا اعلان کرے گی، فخر زمان کو میدان میں نہ اُتارنے کا فیصلہ طے پایا ہے۔

خواجہ نافع اور سلمان مرزا کے شامل ہونے کے بارے میں حتمی فیصلہ پچ کے حالات دیکھ کر کیا جائے گا۔ اگر سلمان مرزا کو میدان میں اُتارا گیا تو فہیم اشرف ٹیم سے باہر ہو سکتے ہیں، جبکہ شاہین آفریدی کی شمولیت یقینی ہے۔

ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھیشک شرما کے خلاف عثمان طارق کو نئی گیند کروانے کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔
