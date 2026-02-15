جھنگ میں بہن اور بھائی نے مل کر باپ کو قتل کر دیا۔
تفصیلات کے مطابق جھنگ کے علاقے ماڑی بلوچاں میں بھائی بہن نے مل کر باپ کو قتل کر دیا.
15 سالہ فرخ نے 13 سالہ بہن کے ساتھ مل کر باپ کو قتل کرکے لاش صحن میں دفنا دی ملزموں کی نشاندہی پر آلہ قتل کلہاڑی گھر کی چھت سے برآمد ہوئی۔
ملزم بہن بھائی سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ مقتول کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہو چکی تھی۔
ملزم بیٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ مقتول باپ مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا تھا اور تشدد بھی کرتا تھا۔ جب اپنے بھائی کو اس بارے میں بتایا تو اس نے باپ کو قتل کر دیا۔