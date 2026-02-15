نوجوانوں کو آئی ٹی سے جوڑ کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا، شزا فاطمہ

ڈیجیٹل نیشن پاکستان پروگرام کے تحت ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔

ویب ڈیسک February 15, 2026
وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ نے کہا ہے کہ نوجوان اس ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں اور انہیں آگے لانا حکومت کی ترجیح ہے۔

ہاکی اسٹیڈیم کراچی میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آئی ٹی کورس میں داخلے کے لیے منعقدہ انٹری ٹیسٹ کے موقع پر امیدواروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان پروگرام کے تحت ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ اگر آج نوجوانوں کو آئی ٹی کی معیاری تربیت دی جائے تو پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈیجیٹل شناخت بنانے پر کام جاری ہے جبکہ پاکستان کے کسی بھی شہر کے طلبہ کو یکساں سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

وفاقی وزیر نے بتایا کہ وزیر اعظم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بڑے پیمانے پر اقدامات کی ہدایت کی ہے کیونکہ اب ہر شعبے کے لیے آئی ٹی نہایت اہم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کے طلبہ مختلف شعبہ جات میں کلیدی کردار ادا کریں گے اور ان کا مستقبل روشن ہے۔

شزا فاطمہ نے کہا کہ ہم سب مل کر عہد کریں گے کہ آئی ٹی انقلاب میں پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا اور خاص طور پر خواتین کو اس شعبے میں آگے بڑھایا جائے گا۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی علی راشد نے کہا کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جو خود کو اس کے مطابق تیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ وفاقی حکومت آئی ٹی کے طلبہ کے مستقبل کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح دفاعی میدان میں بھارت کو شکست دی، اسی طرح آئی ٹی کے میدان میں بھی پاکستان کامیابی حاصل کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام میں بھارت سے زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے۔

گورنر سندھ نے مزید کہا کہ معرکۂ حق کے بعد اب معرکۂ آئی ٹی اور معرکۂ معیشت میں بھی پاکستان بھارت سے آگے نکلے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ آئی ٹی کے میدان میں کامیابی کے لیے بچوں کو سخت محنت کرنا ہوگی اور ملک بھر میں آئی ٹی کا جال بچھایا جائے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ دن دور نہیں جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاکستان عالمی سطح پر اپنا نمایاں مقام بنائے گا۔
