پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے کی پالیسی کیخلاف بھارت سے بھی آوازیں اٹھنا شروع

بھارت کی جانب سے گزشتہ کچھ عرصے سے انٹرنیشنل میچز میں پاکستانی کھلاڑیوں سے ہینڈ شیک نہ کرنے کی پالیسی اپنائی گئی ہے

ویب ڈیسک February 15, 2026
facebook whatsup

بھارتی ٹیم کی طرف سے میچ سے قبل پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے کی پالیسی کے خلاف بھارت سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہوگئی ہیں، اسے اخلاقیات کے منافی اور احمقانہ حرکت قرار دیا جارہا ہے۔

سابق بھارتی کرکٹر سنجے منجریکر نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے کے فیصلے پر بھارتی بورڈ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے احمقانہ حرکت قرار دیا ہے۔

بھارت کی جانب سے گزشتہ کچھ عرصے سے انٹرنیشنل میچز میں پاکستانی کھلاڑیوں سے ہینڈ شیک نہ کرنے کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق کولمبو میں کھیلے جانے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میچ میں بھی بھارتی کھلاڑیوں کی جانب سے اسی پالیسی پر عمل کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔اس فیصلے پر بھارت کو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرونِ ملک سے بھی تنقید کا سامنا ہے۔

سابق بھارتی آل راؤنڈر اور معروف کمنٹیٹر سنجے منجریکر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر اپنے بیان میں اس پالیسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے لکھا کہ بھارت نے جو "ہاتھ نہ ملانے” کی روایت شروع کی ہے وہ انتہائی احمقانہ ہے اور یہ ہمارے جیسے بڑے ملک کے شایانِ شان نہیں۔

ان کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر اس معاملے پر نئی بحث چھڑ گئی ہے اور شائقینِ کرکٹ کی بڑی تعداد اس اقدام کو کھیل کی روح کے منافی قرار دے رہی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فارمولا ون والے بلنڈر پر میرے اپنے بچوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، ندا یاسر

فارمولا ون والے بلنڈر پر میرے اپنے بچوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، ندا یاسر

 Feb 15, 2026 12:52 PM |
شاہ رخ خان کی اہلیہ کے لگژری ریزورٹ میں ایک رات قیام کی قیمت کتنی ہے؟

شاہ رخ خان کی اہلیہ کے لگژری ریزورٹ میں ایک رات قیام کی قیمت کتنی ہے؟

 Feb 15, 2026 12:23 PM |
ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

Feb 15, 2026 12:54 AM |

متعلقہ

Express News

پاک بھارت ٹاکرا؛ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا بیان سامنے آگیا

Express News

’پاکستان کیخلاف پسینے چھوٹ رہے تھے‘، بھارتی بلے باز کا اعتراف

Express News

چیئرمین پی سی بی محسن نقوی  پاک بھارت میچ دیکھنے کیلیے سری لنکا پہنچ گئے

Express News

بھارتی کپتان نے پاکستانی اسپنر عثمان طارق کو آؤٹ آف سلیبس چیلنچ قرار دیا

Express News

سلمان آغا کے بیان پر بھارتی کپتان کا دلچسپ جواب!

Express News

عثمان طارق ہمارا ٹرمپ کارڈ ہے بھارتی ٹیم کیلیے پلان تیار ہے، کپتان سلمان علی آغا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو